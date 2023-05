Prieskum: Podpora britského kráľa Karola III. rastie

Londýn 5. mája (TASR) - Popularita britského kráľa Karola III. sa v období pred korunováciou zvýšila. Rastie však tiež podpora republiky a ľudia sú čoraz skeptickejší, pokiaľ ide o to, koľko peňazí dostáva kráľovská rodina. V piatok to ukázali výsledky nového prieskumu, o ktorých informovala televízia Sky News.



Ešte v roku 2018 bol princ Charles, dnešný kráľ Karol III., jedným z najmenej obľúbených členov kráľovskej rodiny. Odvtedy však podpora monarchu neustále stúpa a v najnovšom prieskume obľúbenosti figuruje na štvrtom mieste. Jeho osobná popularita len o niečo prekonala popularitu kráľovskej rodiny vo všeobecnosti.



Najobľúbenejšími členmi kráľovskej rodiny sú následník trónu princ William, princezná Anne a Williamova manželka Kate - princezná z Walesu. Najmenej populárnym je princ Andrew, ktorý sa vzdal oficiálnych kráľovských povinností ešte predtým, ako vlani v USA urovnal spor o sexuálnom zneužívaní.



Z prieskumu tiež vyplýva, že negatívne sú vnímaní aj Karolov mladší syn princ Harry a jeho manželka Meghan. Dvojica spolu s princom Andrewom sú jediní členovia kráľovskej rodiny, ktorí celkovo získali negatívne hodnotenie.



Monarchiu stále podporujú približne dve tretiny Britov. V prieskume to uviedlo 65 percent účastníkov. Štvrtina obyvateľov krajiny by však prijala, ak by sa Británia stala republikou.



Viac ako polovica (54 percent) opýtaných sa domnieva, že kráľovská rodina dostáva príliš veľa peňazí. Tento postoj zastávajú najmä ľudia žijúci v Škótsku a britskej metropole Londýn.



Podľa prieskumu celkovo dvaja z troch ľudí plánujú nejakým spôsobom osláviť sobotňajšiu korunováciu kráľa Karola III. Dve pätiny ľudí uviedli, že udalosti súvisiace s korunováciou budú sledovať v televízii.



Prieskum sa uskutočnil od 31. marca do 1. apríla a vykonala ho spoločnosť Ipsos.