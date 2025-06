Prieskum: Podpora Izraela dosiahla v západnej Európe najnižšiu úroveň

Londýn 3. júna (TASR) - Britská prieskumná agentúra YouGov uviedla, že podpora a sympatie verejnosti k Izraelu v západnej Európe dosiahli najnižšiu úroveň, akú kedy zaznamenala. Priaznivý názor na Izrael má v Británii, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku menej než pätina respondentov. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



YouGov pracuje s úrovňou čistého pomeru priaznivého názoru, ktorý vypočíta ako rozdiel medzi percentom respondentov s pozitívnym a negatívnym názorom. V aktuálnom prieskume, realizovanom od 12. do 26. mája, mal Izrael najnižší čistý pomer od začiatku meraní v roku 2016 vo Francúzsku (-48), Nemecku (-44) a Dánsku (-54), a rovnako rekordne nízke hodnoty v Španielsku (-55) a Taliansku (-52), kde sa dáta zbierajú od roku 2021. V Spojenom kráľovstve bol čistý pomer priaznivého názoru -46, čo je mierne zlepšenie oproti -49 z konca minulého roka.



Celkovo malo na Izrael priaznivý názor len 13 až 21 percent opýtaných v každej zo šiestich krajín, v ktorých sa prieskum uskutočnil. Naopak, Izrael nepriaznivo vnímalo 63 až 70 percent respondentov.



Zo spomínanej šestice iba šesť až 16 percent opýtaných súhlasilo s tým, že Izrael mal právo vyslať vojská do Pásma Gazy a vo všeobecnosti reagoval na útoky Hamasu primeraným spôsobom. Na druhej strane 29 až 40 percent súhlasilo s názorom, že Izrael mal právo poslať do Gazy vojakov, ale zašiel priďaleko a spôsobil príliš veľa civilných obetí. Dvanásť až 24 percent respondentov sa domnievalo, že Izrael nemal na palestínske územie vôbec vstúpiť.



Podiel tých, ktorí považujú útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 za oprávnený, zostáva v každej krajine nízky a pohybuje na úrovni od piatich do deviatich percent. Mierne zvýšenie zaznamenali v Británii a Taliansku.



Naopak, čoraz menej ľudí v západnej Európe vníma pokračovanie izraelských vojenských operácií v Pásme Gaze ako opodstatnené. V Dánsku, Francúzsku a Nemecku ide o zhruba štvrtinu respondentov, v porovnaní s 18 percentami v Británii a deviatimi percentami v Taliansku.



Prieskum sa uskutočnil v čase, keď pokračujú rokovania o americkom návrhu na prímerie v Pásme Gazy, keď Izrael od polovice marca zintenzívnil útoky a zaviedol blokádu humanitárnej pomoci, ktorá viedla ku katastrofálnym podmienkam podobným hladomoru, napísal britský denník.