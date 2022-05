Prieskum: Podpora Nemcov ohľadom dodávok zbraní pre Ukrajinu klesá

Berlín 3. mája (TASR) - Podpora Nemcov dodávkam zbraní na Ukrajinu brániacu sa voči ruskej agresii v porovnaní so začiatkom apríla klesla z 55 na 46 percent. Za rovnaký čas stúpol z 33 na 44 percent počet ľudí, ktorí sú kategoricky proti takýmto dodávkam vojenskej pomoci. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu Forsa pre televízie RTL/n-tv, ktorý bol zverejnený v utorok.



Ako píše agentúra DPA, väčšina respondentov - až 70 percent - uviedla, že vojna na Ukrajine sa skončí jedine diplomatickou cestou a na základe rokovaní. To, že bude nutné vojenské riešenie, si myslí 24 percent Nemcov.



Dodávky zbraní na Ukrajinu budú podľa 57 percent opýtaných znamenať rozšírenie konfliktu do iných krajín či dokonca začiatok tretej svetovej vojny. Prieskum ukázal, že 34 percent ľudí si nemyslí, že dôjde k takejto eskalácii situácie.



Prieskum sa konal na vzorke 1004 respondentov od 29. apríla do 2. mája do pondelka tohto týždňa.