< sekcia Zahraničie
PRIESKUM: Podpora nemeckej vládnej koalície mierne klesla
Predvolebné prieskumy sa však vo všeobecnosti spájajú s čoraz väčšou neistotou.
Autor TASR
Berlín 14. septembra (TASR) - Politické strany v nemeckej vládnej koalícii zaznamenali mierny pokles podpory verejnosti po štyroch mesiacoch v úrade. Ukazujú to výsledky prieskumu inštitútu Insa, ktorý si objednal denník Bild am Sonntag. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.
Prieskum verejnej mienky sa konal od 8. do 12. septembra. Konzervatívna Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelára Friedricha Merza v ňom stratila jeden percentuálny bod v porovnaní s minulotýždňovými údajmi a v súčasnosti dosahuje 25 percent. Stredoľavicová Sociálna demokratická strana (SPD) zaznamenala tiež menší pokles, keď prišla o jedno percento podpory, čím získala celkovo 14 percent, píše DPA.
Pokiaľ by sa parlamentné voľby konali v nedeľu, 25 percent respondentov uviedlo, že by hlasovalo za krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá si udržala silné hodnotenie z predchádzajúceho týždňa. Do prieskumu sa zapojilo 1204 oprávnených voličov, ktorých preferencie sa pri ostatných stranách zastúpených v Spolkovom sneme (Bundestag), dolnej komore nemeckého parlamentu, už nezmenili.
Predvolebné prieskumy sa však vo všeobecnosti spájajú s čoraz väčšou neistotou. Súvisí to s klesajúcou lojalitou opýtaných voči stranám a nestálosťou ich rozhodnutí. V dôsledku toho je náročné presne vyhodnotiť získané údaje, ktoré odrážajú spoločenskú mienku iba v čase konania prieskumu, zdôrazňuje DPA.
Prieskum verejnej mienky sa konal od 8. do 12. septembra. Konzervatívna Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelára Friedricha Merza v ňom stratila jeden percentuálny bod v porovnaní s minulotýždňovými údajmi a v súčasnosti dosahuje 25 percent. Stredoľavicová Sociálna demokratická strana (SPD) zaznamenala tiež menší pokles, keď prišla o jedno percento podpory, čím získala celkovo 14 percent, píše DPA.
Pokiaľ by sa parlamentné voľby konali v nedeľu, 25 percent respondentov uviedlo, že by hlasovalo za krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá si udržala silné hodnotenie z predchádzajúceho týždňa. Do prieskumu sa zapojilo 1204 oprávnených voličov, ktorých preferencie sa pri ostatných stranách zastúpených v Spolkovom sneme (Bundestag), dolnej komore nemeckého parlamentu, už nezmenili.
Predvolebné prieskumy sa však vo všeobecnosti spájajú s čoraz väčšou neistotou. Súvisí to s klesajúcou lojalitou opýtaných voči stranám a nestálosťou ich rozhodnutí. V dôsledku toho je náročné presne vyhodnotiť získané údaje, ktoré odrážajú spoločenskú mienku iba v čase konania prieskumu, zdôrazňuje DPA.