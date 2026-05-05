Prieskum: Podpora nemeckej vlády klesla na 11 percent
Autor TASR
Berlín 5. mája (TASR) - Podpora nemeckej vlády klesla na 11 percent. Vyplýva to z prieskumu zverejneného v utorok, deň pred prvým výročím kancelára Friedricha Merza v úrade, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Prieskum agentúry Forsa zistil, že iba 11 percent voličov je spokojných s krokmi vládnej koalície a nesúhlas vyjadrilo až 87 percent. Podpora klesala od júla 2025, vtedy dosahovala 38 percent.
Vládnu koalíciu kresťanských demokratov (CDU), Kresťansko-sociálnej únie (CSU) a sociálnych demokratov (SPD) poznačilo počas prvých 12 mesiacov geopolitické napätie a vnútorné spory. Situáciu zhoršila reakcia vlády na zvyšujúce sa ceny ropy pre vojnu na Blízkom východe a vyjadrenia kancelára na adresu Spojených štátov, podľa ktorých ich Irán „ponížil“. Vyvolala to tiež roztržku s prezidentom USA Donaldom Trumpom.
Opozičná Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa dostala na prvé miesto vo viacerých celoštátnych prieskumoch, čo ju posilňuje pred dôležitými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2026.
Prieskum Forsy naznačuje, že vláda zlyháva v kľúčových oblastiach ako je inflácia, infraštruktúra či hospodárske a sociálne reformy. Naopak, v oblasti imigračnej politiky sa podľa opýtaných darí vláde o niečo lepšie, pričom je spokojných 32 percent voličov. Inštitút oslovil v dňoch 30. apríla a 4. mája celkovo 1002 oprávnených voličov.
