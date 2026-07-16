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Prieskum: Podpora vojenskej pomoci Ukrajine v Poľsku slabne
Vojenské dodávky Ukrajine podporuje vyše 52 percent Poliakov a proti je vyše 45 percent opýtaných.
Autor TASR
Varšava 16. júla (TASR) - Ukrajinsko-poľské spory síce neovplyvnili presvedčenie väčšiny Poliakov, že vojenská pomoc Kyjevu je v záujme ich krajiny, ale jej podpora postupne klesá. Denník Rzeczpospolita to napísal na základe výsledkov prieskumu agentúry IBRiS, informuje spravodajca TASR v Poľsku.
Vojenské dodávky Ukrajine podporuje vyše 52 percent Poliakov a proti je vyše 45 percent opýtaných. Oproti takmer 78-percentnej podpore v roku 2022 ide o výrazný prepad.
S pomocou pritom súhlasia najmä voliči vládnej koalície. Medzi jej odporcami prevažujú najmä priaznivci opozície vrátane strán Právo a spravodlivosť (PiS), Konfederácia a Razem, ktorých je 64 percent.
Výsledky prieskumu zároveň poukazujú na výraznú polarizáciu spoločnosti. Za pokračovanie podpory je jednoznačne takmer 23 percent respondentov, zatiaľ čo necelých 24 percent ju jednoznačne odmieta.
Vzťahy medzi Varšavou a Kyjevom v poslednom období poznačil najmä spor, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pomenoval jednu z vojenských jednotiek po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA). Tento krok vyvolal protesty poľských politikov a prezident Karol Nawrocki následne rozhodol o odobratí najvyššieho vyznamenania Radu Bieleho orla Zelenskému.
Vláda premiéra Donalda Tuska bola zase v uplynulých dňoch ostro kritizovaná najmä stranami PiS a Konfederácia po tom, ako vyšlo najavo, že Poľsko odovzdalo Ukrajine päť rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Tvrdili, že krajina sa tým zbavuje výzbroje potrebnej na vlastnú obranu. Vláda argumentovala, že dodávka sa uskutočnila po dohode so spojencami v rámci Severoatlantickej aliancie a na žiadosť generálneho tajomníka NATO.
Podstatne skeptickejší postoj však majú Poliaci k európskej integrácii Ukrajiny, pričom ide o voličov koalície aj opozície. Podľa stredajšieho prieskumu agentúry United Surveys pre portál Wirtualna Polska sa takmer 71 percent opýtaných domnieva, že Kyjev sa v poslednom období vzďaľuje od členstva v EÚ. Len 12 percent respondentov si myslí, že sa k vstupu do Únie približuje.
Vojenské dodávky Ukrajine podporuje vyše 52 percent Poliakov a proti je vyše 45 percent opýtaných. Oproti takmer 78-percentnej podpore v roku 2022 ide o výrazný prepad.
S pomocou pritom súhlasia najmä voliči vládnej koalície. Medzi jej odporcami prevažujú najmä priaznivci opozície vrátane strán Právo a spravodlivosť (PiS), Konfederácia a Razem, ktorých je 64 percent.
Výsledky prieskumu zároveň poukazujú na výraznú polarizáciu spoločnosti. Za pokračovanie podpory je jednoznačne takmer 23 percent respondentov, zatiaľ čo necelých 24 percent ju jednoznačne odmieta.
Vzťahy medzi Varšavou a Kyjevom v poslednom období poznačil najmä spor, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pomenoval jednu z vojenských jednotiek po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA). Tento krok vyvolal protesty poľských politikov a prezident Karol Nawrocki následne rozhodol o odobratí najvyššieho vyznamenania Radu Bieleho orla Zelenskému.
Vláda premiéra Donalda Tuska bola zase v uplynulých dňoch ostro kritizovaná najmä stranami PiS a Konfederácia po tom, ako vyšlo najavo, že Poľsko odovzdalo Ukrajine päť rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Tvrdili, že krajina sa tým zbavuje výzbroje potrebnej na vlastnú obranu. Vláda argumentovala, že dodávka sa uskutočnila po dohode so spojencami v rámci Severoatlantickej aliancie a na žiadosť generálneho tajomníka NATO.
Podstatne skeptickejší postoj však majú Poliaci k európskej integrácii Ukrajiny, pričom ide o voličov koalície aj opozície. Podľa stredajšieho prieskumu agentúry United Surveys pre portál Wirtualna Polska sa takmer 71 percent opýtaných domnieva, že Kyjev sa v poslednom období vzďaľuje od členstva v EÚ. Len 12 percent respondentov si myslí, že sa k vstupu do Únie približuje.