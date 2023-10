Prieskum: Poliaci chcú, aby novú vládu zostavovala súčasná opozícia

Varšava 21. októbra (TASR) - Viac než polovica Poliakov je za to, aby poľský prezident Andrzej Duda poveril zostavením novej vlády kandidáta súčasnej opozície. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry SW Research, ktorý v sobotu zverejnil poľský denník Rzeczpospolita. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



V prieskume sa respondentov pýtali, koho by mal prezident poveriť zostavením novej vlády po parlamentných voľbách, ktoré sa v Poľsku konali 15. októbra.



Až 56 percent Poliakov si myslí, že prezident by mal zostavením vlády poveriť kandidáta súčasných opozičných strán Občianska koalícia (KO), Tretia cesta (TD) a Ľavica. Tieto strany vo voľbách získali 248 miest v 460-člennom Sejme (dolnej komore parlamentu) a deklarovali, že sú pripravené vytvoriť vládnu koalíciu.



Z prieskumu ďalej vyplynulo, že 25,7 percenta opýtaných sa domnieva, že prezident by mal poveriť kandidáta súčasnej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Tá získala vo voľbách najviac hlasov, no prišla o vládnu väčšinu a bude pre ňu ťažké nájsť spojencov pre zostavenie vlády. Ďalších 18,3 percenta respondentov sa ešte nerozhodlo.



Strana PiS získala vo voľbách 35,38 percenta hlasov. Druhá skončila hlavná opozičná strana KO s 30,70 percentami hlasov. Tretia je strana TD s podporou 14,40 percenta voličov. Do parlamentu sa ešte dostala Ľavica so ziskom 8,61 percenta hlasov a ultrapravicová Konfederácia so ziskom 7,16 percenta hlasov.



Agentúra SW Research prieskum vykonala 17. a 18. októbra.



Duda sa s lídrami strán, ktoré voliči posunuli do parlamentu, stretne budúci týždeň.