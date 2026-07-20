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Prieskum: Poliaci nechcú návrat vojenskej služby
Poľská armáda má v súčasnosti približne 216.000 vojakov, z toho asi 155.000 profesionálnych.
Autor TASR
Varšava 20. júla (TASR) - Väčšina Poliakov odmieta obnovenie povinnej základnej vojenskej služby, no výrazná väčšina podporuje zavedenie povinného vojenského výcviku pre ženy aj mužov. Vyplýva to z prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita, informuje varšavský spravodajca TASR.
Proti obnoveniu brannej povinnosti sa vyslovilo vyše 51 percent opýtaných, za bolo takmer 38 percent a 11 percent nemalo vyhranený názor. Odmietavý postoj prevláda naprieč politickými tábormi vrátane voličov vládnej koalície, opozície aj ľudí, ktorí sa na voľbách nezúčastňujú.
Naopak, až 77 percent respondentov podporilo zavedenie povinných vojenských výcvikov pre ženy aj mužov. Proti bolo 18 percent a zvyšok sa nevedel vyjadriť. Najvyššiu podporu vyjadrili voliči strán vládnej koalície, muži, ľudia vo veku okolo 40 rokov, obyvatelia menších miest a respondenti s ľavicovými politickými názormi.
Diskusia o prípadnom návrate povinnej vojenskej služby prebieha v Poľsku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Denník Rzeczpospolita s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že k obnoveniu odvodov by mohlo dôjsť v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v regióne. Súčasná vláda však takýto krok neplánuje a zameriava sa na rozvoj dobrovoľných foriem vojenského výcviku.
Poľská armáda má v súčasnosti približne 216.000 vojakov, z toho asi 155.000 profesionálnych. Podľa viacerých politikov ani armáda zatiaľ nie je pripravená na obnovenie brannej povinnosti, keďže jej chýbajú dostatočné ubytovacie kapacity či výcviková infraštruktúra.
Proti obnoveniu brannej povinnosti sa vyslovilo vyše 51 percent opýtaných, za bolo takmer 38 percent a 11 percent nemalo vyhranený názor. Odmietavý postoj prevláda naprieč politickými tábormi vrátane voličov vládnej koalície, opozície aj ľudí, ktorí sa na voľbách nezúčastňujú.
Naopak, až 77 percent respondentov podporilo zavedenie povinných vojenských výcvikov pre ženy aj mužov. Proti bolo 18 percent a zvyšok sa nevedel vyjadriť. Najvyššiu podporu vyjadrili voliči strán vládnej koalície, muži, ľudia vo veku okolo 40 rokov, obyvatelia menších miest a respondenti s ľavicovými politickými názormi.
Diskusia o prípadnom návrate povinnej vojenskej služby prebieha v Poľsku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Denník Rzeczpospolita s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že k obnoveniu odvodov by mohlo dôjsť v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v regióne. Súčasná vláda však takýto krok neplánuje a zameriava sa na rozvoj dobrovoľných foriem vojenského výcviku.
Poľská armáda má v súčasnosti približne 216.000 vojakov, z toho asi 155.000 profesionálnych. Podľa viacerých politikov ani armáda zatiaľ nie je pripravená na obnovenie brannej povinnosti, keďže jej chýbajú dostatočné ubytovacie kapacity či výcviková infraštruktúra.