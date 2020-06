Prieskum:Poliaci si Nemecko spájajú s vojnou.Nemci Poľsko s dovolenkou

Varšava/Berlín 3. júna (TASR) - Poliaci si Nemecko spájajú čoraz viac s druhou svetovou vojnou, zatiaľ čo Nemci považujú Poľsko prevažne za miesto na dovolenku. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Barometer 2020 ktorý bol zverejnený v stredu, píše agentúra DPA.



Každoročný prieskum vzájomných vzťahov medzi Poliakmi a Nemcami vykonávajú varšavský Inštitút pre verejné otázky (IPA) a nemecko-poľský inštitút od roku 2000.



Tridsať percent opýtaných Poliakov v roku 2020 uviedlo, že Nemecko sa im spája s vojnovými asociáciami. V roku 2016 ich tak odpovedalo 21 percent. Respondentom z Poľska sa Nemecko a Nemci najčastejšie spájajú so slovami "vojna", "zločinci", "okupanti", "koncentračné tábory" a "Hitler".



"Rétorika poľskej vlády, ktorá sa zameriava na to, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, má dosah na diskusiu v Poľsku," povedala spoluautorka štúdie Agnieszka Ladaová.



Najbežnejšie asociácie Nemcov s ich východným susedom boli podľa prieskumu "nádherná krajina", " Baltské more", "dovolenka", "ťažký jazyk" či poľskí futbalisti.



Vzájomné nemecko-poľské vzťahy označilo za "dobré" 72 percent Poliakov a 55 percent Nemcov, pričom poukazovali najmä na spoločné ekonomické väzby.



Po prvý raz v dejinách tohto prieskumu jeho výsledky ukázali, že viac Nemcov (55 percent) sa priznalo k tomu, že má rado Poliakov než naopak (42 percent).



Prieskum ukázal aj to, že od roku 1989 len 36 percent Poliakov navštívilo Nemecko a 31 percent Nemcov Poľsko.