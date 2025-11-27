< sekcia Zahraničie
Prieskum: Poliakov sa pýtali na reakciu vlády na útoky na železnicu
Postoj k práci orgánov sa výrazne líši podľa politických preferencií a demografických ukazovateľov.
Autor TASR
Varšava 27. novembra (TASR) - Väčšia časť Poliakov negatívne hodnotí reakciu štátu počas nedávnych útokov na železnicu. Vyplýva to z prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita, podľa ktorého 46 percent opýtaných hodnotí postup štátnych orgánov zle, zatiaľ čo 42 percenta vyjadrilo spokojnosť. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR pdoľa agentúry PAP.
Postoj k práci orgánov sa výrazne líši podľa politických preferencií a demografických ukazovateľov. Reakciu pozitívne hodnotí 82 percent priaznivcov vládneho tábora, zatiaľ čo medzi podporovateľmi opozície prevláda kritika (74 percent). Spokojnejšie sú ženy (47 percent), kým 52 percent mužov má opačný názor. Najviac pozitívne reagujú ľudia nad 50 rokov, najviac kritickí sú tridsiatnici a obyvatelia vidieka.
Negatívne sa k reakcii štátu stavajú voliči Práva a spravodlivosti (80 percent) a Konfederácie (62 percent), zatiaľ čo priaznivo ju hodnotia podporovatelia Občianskej koalície (79 percent), Novej ľavice (73 percent) a Tretej cesty (72 percent).
Prieskum IBRiS pre denník Rzeczpospolita sa uskutočnil v dňoch 21. až 22. novembra na reprezentatívnej vzorke 1075 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
