Prieskum: Podľa polovice Nemcov sú ríšski občania hrozba demokracie

Berlín 14. decembra (TASR) - Približne polovica populácie Nemecka je presvedčená, že krajne pravicové hnutie tzv. ríšskych občanov (Reichsbürger) predstavuje vážnu hrozbu pre demokraciu a jej zástupcov. Vyplýva to z utorkových výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru DPA vypracoval inštitút YouGov.



Nebezpečenstvo zo strany ríšskych občanov nepociťuje 31 percent opýtaných; 15 percent bolo v tejto otázke nerozhodných. Len menšina respondentov si myslí, že by toto hnutie mohlo pre nich predstavovať osobné riziko. Každý piaty účastník prieskumu (19 percent) sa cíti zo strany týchto extrémistov v ohrození.



Polícia počas rozsiahlych razií voči ríšskym občanom zadržala minulú stredu 25 osôb, z ktorých sa 23 naďalej nachádza vo väzbe. Dvadsaťdva zadržaných obviňujú z členstva v teroristickej organizácii usilujúcej sa o zvrhnutie štátu, traja ďalší im mali pomáhať. Okrem zatknutých figuruje v prípade ďalších 27 obvinených.



Medzi zatknutými je aj politička krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Birgit Malsacková-Winkemannová, ktorá je sudkyňou v Berlíne. To, že AfD je spoluzodpovedná za radikalizáciu scény ríšskych občanov, si myslí každý druhý opýtaný. Dvadsaťštyri percent ľudí zastáva názor, že to tak nie je.



Počas zásahov zhabali okolo 90 zbraní. Jeden z obvinených mal ako obchodník so zbraňami údajne prístup k ďalším zbraniam. Podľa informácií z bezpečnostných kruhov mali mnohí obvinení skúsenosti s používaním zbraní, a to buď na základe pracovných skúseností, alebo v rámci športovej streľby či poľovníctva.