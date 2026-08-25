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Prieskum: Poľské opozičné strany by mohli vytvoriť väčšinovú vládu
Právo a spravodlivosť (PiS) podporuje takmer 21 percent opýtaných, čo je o necelé tri percentuálne body viac než v poslednom prieskume.
Autor TASR
Varšava 25. augusta (TASR) - Poľské opozičné strany by podľa prieskumu United Surveys pre portál Wirtualna Polska mohli vytvoriť väčšinovú vládu. Občianska koalícia (KO) Donalda Tuska zostáva najsilnejšou stranou s podporou 27 percent, avšak viacerí jej koaliční partneri by sa do Sejmu nedostali. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Právo a spravodlivosť (PiS) podporuje takmer 21 percent opýtaných, čo je o necelé tri percentuálne body viac než v poslednom prieskume. Konfederácia si polepšila o 3,5 bodu na 14 percent a bola by treťou najsilnejšou politickou silou.
Do Sejmu by sa dostali aj krajne pravicová Konfederácia koruny poľskej trestne stíhaného Grzegorza Brauna s vyše ôsmimi percentami, Ľavica so siedmimi percentami a Rozwoj Plus Mateusza Morawieckeho s podporou takmer sedem percent. Pod hranicou by zostali Razem so štyrmi percentami a Poľská ľudová strana (PSL) s troma percentami.
Podľa približného prepočtu by PiS, Konfederácia a Rozvoj Plus získali spolu 224 mandátov, o sedem menej ako potrebujú na väčšinu. Po pripojení strany Grzegorza Brauna by pravica mala 262 kresiel, spoluprácu s jeho stranou však PiS aj Rozwoj plus odmietajú. KO by získala 169 mandátov, PiS 122 a Konfederácia 77.
Prieskum sa uskutočnil od 21. do 23. augusta na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Právo a spravodlivosť (PiS) podporuje takmer 21 percent opýtaných, čo je o necelé tri percentuálne body viac než v poslednom prieskume. Konfederácia si polepšila o 3,5 bodu na 14 percent a bola by treťou najsilnejšou politickou silou.
Do Sejmu by sa dostali aj krajne pravicová Konfederácia koruny poľskej trestne stíhaného Grzegorza Brauna s vyše ôsmimi percentami, Ľavica so siedmimi percentami a Rozwoj Plus Mateusza Morawieckeho s podporou takmer sedem percent. Pod hranicou by zostali Razem so štyrmi percentami a Poľská ľudová strana (PSL) s troma percentami.
Podľa približného prepočtu by PiS, Konfederácia a Rozvoj Plus získali spolu 224 mandátov, o sedem menej ako potrebujú na väčšinu. Po pripojení strany Grzegorza Brauna by pravica mala 262 kresiel, spoluprácu s jeho stranou však PiS aj Rozwoj plus odmietajú. KO by získala 169 mandátov, PiS 122 a Konfederácia 77.
Prieskum sa uskutočnil od 21. do 23. augusta na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)