Prieskum: Poľské voľby by vyhrala Občianska koalícia
Autor TASR
Varšava 17. februára (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby v Poľsku konali v polovici februára, zvíťazila by Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska so ziskom 32,5 percenta hlasov. Súčasná vládna koalícia by však stratila väčšinu v Sejme. Vyplýva to prieskumu United Surveys pre portál Wirtualna Polska, informuje varšavský spravodajca TASR.
Druhé by skončilo opozičné Právo a spravodlivosť (PiS) so ziskom takmer 23 percent. Na treťom mieste sa umiestnila Konfederácia s podporou 13 percent. Krajne pravicová Konfederácia koruny poľskej (KKP) Grzegorza Brauna si polepšila o vyše dva percentuálne body na takmer 10 percent. Do Sejmu by sa dostala aj Ľavica so ziskom osem percent.
Pod hranicou zvoliteľnosti by zostali koaliční ľudovci z PSL s necelými piatimi percentami, opozičná strana Razem s tromi percentami a koaličné Poľsko 2050 s dvomi percenta. Nerozhodnuté boli 4 percentá respondentov.
Prepočet na 460 mandátov prisudzuje KO 192 poslancov, PiS 128, Konfederácii 64, KKP 44 a Ľavici 32. KO s Ľavicou by mali 224 hlasov, PiS s oboma konfederáciami 236, teda tesnú väčšinu.
Prieskum sa konal od 13. do 15. februára 2026 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)