PRIESKUM: Pre 9 z 10 Čechov je zemiakový šalát na Vianoce nevyhnutný
Prieskum týkajúci sa Vianoc robila aj agentúra STEM/MARK, ktorá zistila, že pri výbere jedla sú značné generačné rozdiely.
Autor TASR
Praha 24. decembra (TASR) - Pre väčšinu Čechov je podľa prieskumu agentúry NMS Market Research nevyhnutnou súčasťou štedrovečernej večere zemiakový šalát. Už sa však nezhodnú na tom, čo všetko doň patrí. Vianočné zvyky a tradície sú podstatné pre takmer 60 percent obyvateľov ČR, pričom najčastejšie ide o zdobenie stromčeka, pečenie koláčikov a pozeranie rozprávok, z ktorých najviac boduje film Tri oriešky pre Popolušku. Na polnočnú omšu chodieva okolo 15 percent Čechov, a to najmä starších. Výsledky prieskumu agentúra postupne zverejňovala na sociálnej sieti Facebook, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pre 58 percent ľudí v Česku je pri oslave Vianoc podstatné dodržiavať zvyky a tradície, zatiaľ čo 36 percent si na ne nepotrpí a dôležitý je pre nich len čas s rodinou. Šesť percent respondentov v prieskume uviedlo, že Vianoce neoslavuje vôbec. Okrem zdobenia stromčeka či pečenia si Česi tiež zapaľujú prskavky. Pred Vianocami je zas čoraz populárnejšie vyrobiť si adventný kalendár.
„Adventný kalendár a prskavky majú v obľube mladšie generácie. Pre starších je, naopak, bežnejšie posielanie vianočných prianí, liatie olova alebo návšteva polnočnej omše,“ uviedla agentúra NMS Market Research. Mladí sa líšia aj pri výbere vianočných filmov. Namiesto tradičnej Populušky či Pelíškov si radšej pozrú filmy Sám doma alebo Grinch.
Čo sa týka samotnej štedrovečernej večere, 87 percent Čechov uviedlo, že na ich vianočnom stole nesmie chýbať zemiakový šalát. Ten je podľa prieskumu zároveň najobľúbenejším vianočným jedlom v ČR. Viac než 80 percent ľudí uviedlo, že doň dávajú aj majonézu, a podobná zhoda je tiež pri nakladaných uhorkách či varených vajíčkach. Už menej, i keď stále väčšina, preferuje aj hrášok a horčicu, no len minimum Čechov pridáva aj zeler či papriku. K šalátu väčšina preferuje kapra. Druhým v poradí je rezeň a až potom iné druhy rýb.
Prieskum týkajúci sa Vianoc robila aj agentúra STEM/MARK, ktorá zistila, že pri výbere jedla sú značné generačné rozdiely. Kapra podľa nej obľubujú najčastejšie ľudia starší než 60 rokov a vo vekovej skupine 18 až 29 rokov prevláda rezeň. Rozdiely sú však aj regionálne. Kapor je podľa agentúry najpopulárnejší na Morave a v Juhočeskom kraji, rezeň najčastejšie jedia v Prahe. Z polievok sa na Vianoce v Česku podáva rybacia, ktorú máva 30 percent opýtaných, a zhodne po 12 percent si varí buď hrachovú alebo vývar. V Zlínskom kraji je obľúbená aj hríbová alebo takzvaná kyselica.
Agentúra NMS Market Research zisťovala aj to, akým spôsobom sa v českých domácnostiach rozbaľujú darčeky. Metódu „po jednom“ používajú podľa prieskumu v 49 percentách domácností. Znamená to, že darček si vždy rozbaľuje iba jeden človek a ostatní ho pri tom sledujú. Keď skončí, na rade je s jedným darčekom ďalší člen domácnosti. Opačný spôsob - teda že sa všetci vrhnú na darčeky naraz - preferuje 44 percent opýtaných.
Eliška Blažková z agentúry STEM/MARK podotkla, že oslavy Vianoc sa v ČR transformujú a určité tradície s novými generáciami pozvoľna miznú. „Avšak neznamená to, že by mladí ľudia prestali tieto sviatky sláviť, len si ich prispôsobujú k svojmu obrazu. Volia si zaujímavé alternatívne či spájajúce prístupy k oslavám tak, aby sa počas sviatkov predovšetkým cítili príjemne,“ dodala.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)