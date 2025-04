Prieskum: Pre Čechov je Veľká noc príležitosťou na stretnutie rodiny

Praha 16. apríla (TASR) - Viac než polovica Čechov vníma Veľkú noc predovšetkým ako príležitosť stretnúť sa s rodinou a priateľmi. Hoci ide o kresťanský sviatok, do kostola plánuje ísť len deväť percent z nich, pričom často je to pre nich najmä spoločenská udalosť. Šibačku nemá rada väčšina ľudí v Česku, v prípade žien až 80 percent. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry NMS Market Research, ktorý agentúra zverejnila v stredu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Kým návštevu rodiny a priateľov plánujú počas sviatkov muži a ženy porovnateľne, prípravu jedál, farbenie vajíčok či výzdobu domácnosti majú v pláne najmä ženy. Z mužov sa na tieto činnosti chystá takmer 30 percent. Napriek tomu, že šibať chcú viac muži než ženy, aj v ich prípade je to len 34 percent a na tradičné šibačské obchôdzky po domoch sa chystá len 18 percent Čechov.



Šibačku nemá rado 80 percent žien, pričom 31 percent z nich sa jej vyhýba a zvyšných 49 percent tradíciu aj napriek odporu k nej dodržiava. Každá žena podľa prieskumu už v súvislosti so šibačkou mala niekedy modriny či iné stopy na koži, 44 percent žien zažilo bolesť a takmer 19 percent pocit bezmocnosti alebo poníženia. Podiel mužov, ktorí tradíciu obľubujú, je viac než dvojnásobný (47 percent), avšak viac než polovica zvyk rada nemá a viac než pätina sa mu vyhýba.



Do kostola na základe výsledkov prieskumu plánuje počas veľkonočných sviatkov ísť deväť percent Čechov a Češiek. Lucie Režná z NMS poukázala na to, že ide o ľudí naprieč všetkými generáciami. Podľa nej to naznačuje, že pre Čechov je návšteva kostola najmä spoločenskou udalosťou a spájajú ju s návštevou príbuzných a známych. „Pomerne zaujímavé je, že do kostola vyrážajú aj ľudia z väčších miest a nie je to teda len záležitosť malých obcí a dedín,“ dodala Režná.



Viac než štvrtina ľudí v ČR neplánuje sviatky nijako oslavovať, častejšie pritom ide o mužov (30 percent) než ženy (22 percent).



Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 2. do 9. apríla, sa zapojilo 1000 respondentov starších než 18 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)