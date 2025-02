Prieskum: Pre väčšinu Európanov sú USA nevyhnutným partnerom

Berlín 12. februára (TASR) — Spojené štáty považuje za spojenca len 21 percent občanov členských krajín Európskej únie (EÚ), väčšina v nich vidí "nevyhnutného partnera". Vyplýva to z prieskumu v 11 krajinách EÚ, v Británii, Švajčiarsku a na Ukrajine. Výsledky v stredu zverejnil think-tank Európska rada pre zahraničné vzťahy (EFCR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA a tlačovej správy EFCR.



Najviac kritickí sú obyvatelia v Nemecku a Francúzsku, kde 17, respektíve 16 percent považuje USA za "súpera", ktorému treba konkurovať. Najpozitívnejší postoj bol v Poľsku, kde 31 percent opýtaných vidí USA ako spojenca; nasledujú Dánsko (30 percent), Estónsko (28 percent) a Maďarsko (27 percent). Aj v týchto krajinách však jasná väčšina vníma USA iba ako "nevyhnutného partnera". V Spojenom kráľovstve s "osobitnými vzťahmi" s USA prevláda ich vnímanie ako nevyhnutného partnera (44 percent) nad spojencom (37 percent).



Názory respondentov sa výrazne líšia v otázke návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Najviac prívržencov má v Maďarsku, kde 47 percent opýtaných považuje Trumpov návrat za dobrý pre ich krajinu, potom v Rumunsku (32 percent) a v Bulharsku (28 percent). Na druhom konci spektra je Dánsko, kde 66 percent opýtaných očakáva negatívne dopady pre svoju krajinu; nasledujú Nemecko (64 percent) a Británia (54 percent). Trumpovo druhé funkčné obdobie je v Európe v priemere je vnímané skôr negatívne.



Prívrženci pravicovo-populistických strán sú najväčšími podporovateľmi Donalda Trumpa. Jeho znovuzvolenie považuje za zlé len necelá pätina voličov strán Fidesz (Maďarsko), PiS a Konfederácia (Poľsko) a Bratia Talianska (FdI). Kritickejší sú voliči Alternatívy pre Nemecko (AfD) a francúzskeho Národného združenia (RN), kde si 37, respektíve 35 percent myslí, že Trumpov návrat k moci je pre ich krajinu zlý.



Čo sa týka vojny na Ukrajine, väčšina opýtaných vo všetkých krajinách očakáva skôr kompromisné riešenie ako víťazstvo jednej z dvoch bojujúcich strán. Platí to aj pre štáty, ktoré stoja pevne na strane Ukrajiny, ako sú Estónsko (52 percent), Dánsko (55 percent), Poľsko (44 percent) alebo Británia (49 percent). Dokonca aj na Ukrajine len 34 percent opýtaných verí, že ich krajina vyhrá, zatiaľ čo 47 percent očakáva kompromisné riešenie. Na opačnom konci rebríčka sú Maďari, z ktorých 28 percent očakáva víťazstvo agresora Ruska.



Rusko má výraznú podporu medzi obyvateľmi niektorých krajín EÚ. V Bulharsku (41 percent), Maďarsku (37 percent) a Taliansku (28 percent) vnímajú Rusko ako "nevyhnutného partnera", zatiaľ čo v ostatných štátoch dominuje hodnotenie "nepriateľ" (priemer EÚ: 44 percent). Najviac to cítiť v Dánsku (74 percent), Estónsku (67 percent), Poľsku (62 percent) a Nemecku (60 percent). V Taliansku a Francúzsku sa 50, respektíve 47 percent respondentov domnieva, že Ukrajina nie je súčasťou Európy.



Európania sú rozdelení aj v názore na Čínu: 43 percent opýtaných považuje túto krajinu za "nevyhnutného partnera" alebo "spojenca" EÚ, 35 percent za "súpera" alebo "protivníka".



Dve pätiny respondentov považujú za "veľmi" alebo "celkom" pravdepodobné, že Európska únia sa v najbližších 20 rokoch rozpadne. V Bulharsku zastáva tento názor 52 percent opýtaných, nasledujú Francúzsko (41 percent), Maďarsko (40 percent) a Nemecko (39 percent). Najoptimistickejší sú respondenti sú v Dánsku, kde kolaps EÚ očakáva len 17 percent.



Prieskum sa uskutočnil v novembri na vzorke 18.507 respondentov starších ako 18 rokov v 11 štátoch EÚ (Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Maďarsko) a v Británii, Švajčiarsku a na Ukrajine.