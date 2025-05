Prieskum pred prezidentskými voľbami v Poľsku favorizuje Trzaskowského

Varšava 16. mája (TASR) - Varšavský primátor Rafal Trzaskowski by v prezidentských voľbách v Poľsku získal najviac hlasov, ukázal prieskum agentúry IPSOS pre TVP Info. Kandidáta vládnej Občianskej koalície (KO) by podporilo 28 percent opýtaných. Vyplýva to z jedného z posledných prieskumov pred nedeľnými prezidentskými voľbami, informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa webu TVP Info.



Druhý skončil podľa prieskumu s 24 percentami predseda Inštitútu národnej pamäti Karol Nawrocki podporovaný konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Tretí bol kandidát Konfederácie Slawomir Mentzen, ktorého by podporilo 13 percent respondentov.



Šesťpercentnú podporu získali predseda Sejmu Szymon Holownia z Tretej cesty a Adrian Zandberg so strany Razem. Päťpercentné preferencie majú Magdalena Biejat z Ľavice a europoslanec Grzegorz Braun. Po dve percentá opýtaných by podporili Marka Jakubiaka zo Slobodných republikánov a novinárova Krzysztofa Stanowského. Nerozhodnutých bolo šesť percent respondentov.



Prieskum zisťoval aj preferencie v hypotetickom druhom kole medzi Trzaskowským a Nawrockim. Trzaskowského by v tomto prípade podporilo 49 percent respondentov, Nawrockého 45 percent a 6 percent opýtaných nevedelo, koho by volili.



Prieskum sa uskutočnil online a telefonicky v dňoch 13. až 15. mája 2025 na reprezentatívnej vzorke 1.000 dospelých Poliakov.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)