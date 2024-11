Prieskum: Predvolebný súboj je v kľúčových štátoch naďalej tesný

Washington 3. novembra (TASR) - Súboj o prezidentské kreslo medzi kandidátkou demokratov Kamalou Harrisovou a republikánom Donaldom Trumpom zostáva tesný v siedmich kľúčových štátoch aj dva dni pred voľbami, ukázal posledný prieskum denníka The New York Times (NYT) a inštitútu pri univerzite Siena College. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prieskum verejnej mienky ukázal, že viceprezidenka Harrisová vedie s minimálnym náskokom v štátoch Nevada, Severná Karolína a Wisconsine. Exprezident Donald Trump vedie podľa prieskumu iba v Arizone. V zvyšných nerozhodných štátoch (tzv. swing states) - Michigan, Georgia a Pensylvánia - sú výsledky vyrovnané.



Súboj v Pensylvánii však naznačuje, že Trump zväčšil svoju volebnú základňu v štáte, ktorý vo všetkých doterajších prieskumoch NYT uprednostňoval Harrisovú o štyri percentá. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa konal od 24. októbra do 2. novembra a ktorého sa zúčastnilo 7879 pravdepodobných voličov zo siedmich kľúčových štátov. Vo všetkých štátoch sa výsledky zároveň pohybovali v rámci 3,5-percentnej štatistickej chyby.



Približne 40 percent respondentov už predčasne odovzdalo svoj hlas vo voľbách a Harrisová medzi nimi viedla s 8-percentným náskokom. Trump však viedol u voličov, ktorí ešte nevolili, no pravdepodobne voliť pôjdu, tvrdí prieskum.



Obaja kandidáti vedú tento víkend kampane v nerozhodných štátoch, pričom Trump sa v nedeľu objaví v Pennsylvánii, Severnej Karolíne a Georgii, zatiaľ čo Harrisová bude viesť kampaň v Michigane.