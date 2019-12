PRIESKUM: Približne polovica Rusov má priaznivý názor na EÚ a USA

Moskva 17. decembra (TASR) - Približne polovica Rusov má pozitívne nazeranie na Európsku úniu a Spojené štáty ako západné mocnosti, čo je najviac za posledné dva roky. Oznámil to v utorok najväčší nezávislý prieskumný inštitút v Rusku - Levadovo centrum -, ktorého údaje prevzala tlačová agentúra DPA.



Z prieskumu vykonaného koncom novembra v celom Rusku tiež vyplynulo, že mierne vzrástol podiel ľudí s nepriaznivým názorom na susednú Čínu.



Dobrú mienku o Spojených štátov malo 47 percent opýtaných, zatiaľ čo v januári 2018 ich bolo len 25 percent. V prípade Európskej únie bol za rovnaké obdobie zistený nárast z 32 na 52 percent.



Hoci Čínu - považovanú za spojenca Ruska - vnímalo v novembri pozitívne až 72 percent respondentov, podiel tých s opačným názorom za posledné dva roky vzrástol z 13 na 18 percent.



Vykonávateľ prieskumu tieto svoje zistenia nijako nekomentoval.



Levadovo centrum zverejnilo v novembri výsledky podobného prieskumu, z ktorého vyplynulo, že väčšina Rusov vo veku 18 - 24 rokov sa chce natrvalo odsťahovať do zahraničia. Ich podiel bol pritom najvyšší za posledné desaťročie.



"Pre mladých Rusov je západná kultúra - hudba, filmy, knihy či módne oblečenie - už neoddeliteľnou súčasťou ich života a ich identity," uviedol vtedy prieskumný inštitút. "Okrem toho, približne tretina mladých Rusov ovláda do určitej miery anglický jazyk, približne dvakrát viac, ako je to v prípade Ruska ako takého," dodal.