PRIESKUM: Putin je najmenej populárny v Magadanskej oblasti

Moskva 29. mája (TASR) - Ruským regiónom, kde má prezident Vladimir Putin najnižšie hodnotenie, je Magadanská oblasť na severovýchode Ruskej federácie, na Ďalekom východe.



Informoval o tom v stredu spravodajský portál mediálnej skupiny RosBiznesKonsalting (RBK), ktorý zverejnil výsledky najnovšieho prieskumu verejnej mienky uskutočneného od polovice marca do začiatku apríla.



Vyplýva z neho, že ak by sa voľby konali teraz, Putina by v nich volilo len 36 percent obyvateľov historického regiónu Kolyma, ktorý v súčasnom administratívnom rozdelení zhruba zodpovedá Čukotskému autonómnemu okruhu a Magadanskej oblasti.



Pokiaľ ide o celoštátny priemer, Putin má podporu 48 percent obyvateľstva.



Podľa politológa Rostislava Turovského je Putinovo nízke hodnotenie v Magadanskej oblasti paradoxom, pretože vláda tam aktívne realizuje banské projekty.



Dôvodom pre takéto výsledky môže byť to, že obyvateľstvo regiónu čoraz viac pociťuje pokles svojich príjmov. V posledných prezidentských voľbách tam Putina volilo 72,3 percenta voličov.



Prieskumom verejnej mienky sa tiež zistilo, že vládna strana Jednotné Rusko má najnižšiu podporu v Chabarovskom kraji, kde by za ňu hlasovalo len 21 percent respondentov. V celoštátnom meradle by Jednotné Rusko volilo 34 percent opýtaných.



Prezidentské voľby v roku 2018 vyhral Putin so ziskom 72,3 percenta hlasov. Podľa prieskumu Všeruského centra na prieskum verejnej mienky (VCIOM) však koncom mája jeho popularita klesla na historické minimum 31,7 percenta.



Podľa riaditeľa VCIOM Valerija Fiodorova je príčinou tohto pre Kremeľ nepriaznivého trendu nesplnenie očakávaní obyvateľov Ruska, že ich život sa zlepší. Rusi sú podľa neho okrem iného sklamaní, že ich príjmy nerastú.