Putinova popularita je stabilná aj napriek kauze Navaľnyj

Moskva 4. februára (TASR) - Celoštátne protesty proti uväzneniu kritika Kremľa Alexeja Navaľného a rozsiahle policajné zákroky majú dosiaľ iba malý vplyv na obľúbenosť ruského prezidenta Vladimira Putina. Vyplýva to z prieskumu nezávislej organizácie Levada-Centr, ktorá skúma verejnú mienku, informovala vo štvrtok tlačová agentúra Reuters.



Súd zmenil v utorok podmienečný trest v trvaní troch rokov a šiestich mesiacov, ktorý dostal Navaľnyj v roku 2014 v kauze Yves Rocher, na nepodmienečný. Súd však zohľadnil čas, ktorý tento disident a Putinov hlavný oponent predtým strávil v domácom väzení, čo podľa jeho tímu znamená, že ho čaká strata slobody v rozmedzí najmenej dva a pol roka.



Polícia počas uplynulých týždňov zadržala tisíce ľudí na demonštráciách proti uväzneniu Navaľného. Kremeľ vo štvrtok odmietol obvinenia zo štátnej represie a uviedol, že ľudia boli zadržaní pre účasť na nelegálnych protestoch.



Prieskum, uskutočnený krátko pred utorkovým verdiktom, ukázal iba jednopercentný pokles Putinovej obľúbenosti na 64 percent zo 65 percent v novembri. Medziročne však podpora Putina medzi mladými Rusmi klesla o 17 percent na 51 percent.



Počas prieskumu, ktorý trval od 29. januára do 2. februára na vzorke obyvateľstva z 50 regiónov Ruskej federácie, prezidentových stúpencov popudilo video zverejnené Navaľným na internete, v ktorom disident tvrdí, že Putin je hlavným vlastníkom honosného paláca na čiernomorskom pobreží, čo však šéf Kremľa vehementne popiera.



"Eufória v liberálnej komunite je evidentne veľmi zveličená. Hlavná masa obyvateľstva však na všetky udalosti, ktoré súvisia s Navaľným, reaguje nečinne," uviedol Lev Gudkov, riaditeľ spoločnosti Levada-Centr so sídlom v Moskve.



Putin (68) zostáva najdôveryhodnejším ruským politikom s ratingom 29 percent, čo je o päť percentuálnych bodov menej ako v októbri, zatiaľ čo verejná podpora Navaľného (44) vzrástla na päť percent. To ho zaraďuje na šieste miesto, približuje Levada-Centr.



Prieskum zároveň upozornil na nespokojnosť s úradmi, ktorá sa koncentruje v radoch mladších generácií, 48 percent populácie vo veku 18 - 24 rokov tvrdí, že krajina sa neuberá dobrým smerom.