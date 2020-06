Prieskum: Rasové predsudky voči aborigénom má väčšina Austrálčanov

Canberra 9. júna (TASR) - Traja zo štyroch Austrálčanov majú rasové predsudky voči pôvodným obyvateľom Austrálie. Vyplýva to z prieskumu o nevedomých predsudkoch zverejneného v utorok v periodiku Journal of Australian Indigenous Issues. Vôbec prvý takýto prieskum v krajine vypracovala Austrálska národná univerzita (ANU), píše agentúra DPA.



Väčšina Austrálčanov má na aborigénov "negatívny pohľad", a to bez ohľadu na svoj vek, pohlavie, národnosť, zamestnanie, vierovyznanie, dosiahnutý stupeň vzdelania, politické presvedčenie či výšku príjmu, vyplýva zo zistení ANU.



Negatívne skryté či podvedomé predsudky "môžu viesť k rozsiahlemu rasizmu", uvádza sa v analýze autorov štúdie.



"Výsledky sú šokujúce, ale nie prekvapivé," povedal Siddharth Shirodkar, jeden z autorov prieskumu, pôsobiaci na ANU.



Štúdia "ukazuje jasný dôkaz pevnej neviditeľnej bariéry, ktorej domorodí obyvatelia v spoločnosti čelia", povedal. Dodal, že je to zároveň dôkaz, že tieto predsudky nie sú vymyslené, ale skutočné. Je však pravdepodobné, že mnohí ľudia s takýmto presvedčením si to, že sú voči pôvodným obyvateľom zaujatí, ani neuvedomujú.



Na prieskume sa zúčastnilo počas desiatich rokov viac ako 11.000 Austrálčanov. Ich úlohou bolo vyplniť test implicitných asociácií, ktorý spoločne vypracovali univerzity Harvardova, Yaleova a Sydneyská.



Na základe neho vedci vyhodnotili, ako rýchlo respondenti spojili pozitívne a negatívne slová s historickými zobrazeniami aborigénov a bielych Austrálčanov.



Keďže niektoré skupiny obyvateľstva, ako napríklad ženy, ľavicoví voliči či univerzitne vzdelaní ľudia boli v prieskume zastúpení nadpriemerne, môže to znamenať, že miera neuvedomelých rasových predsudkov je v skutočnosti ešte vyššia, než ukázala štúdia.



Počas uplynulého víkendu protestovali proti úmrtiam domorodého obyvateľstva vo väzbe desiatky tisíc Austrálčanov. Približne 20 percent osôb, ktoré zomreli vo väzbe, boli totiž pôvodní obyvatelia, píše sa v správe austrálskej vlády o stave zdravia z roku 2018.



Domorodé obyvateľstvo predstavuje 30 percent väzňov v austrálskych väzniciach, a to i napriek tomu, že tvoria len tri percentá celkovej populácie Austrálie.