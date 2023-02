Prieskum Republikon: Sankcie proti Rusku odsudzuje iba 32 % Maďarov

Budapešť 28. februára (TASR) — So sankciami Európskej únie voči Rusku súhlasí 46 percent občanov Maďarska, odmietavý postoj k nim má 32 percent. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Republikon, ktorého výsledky zverejnil v utorok server Telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V telefonickom prieskume vykonanom v období od 10. do 15. februára sa k otázke sankcií vyjadrilo neutrálne 22 percent opýtaných.



V skupine voličov opozičných strán malo odmietavý postoj k sankciám iba sedem percent respondentov, v prípade priaznivcov vládnuceho bloku Fidesz-KDNP to bolo 60 percent. So sankciami súhlasilo 68 percent opozičných voličov a dokonca aj 23 percent voličov Fidesz-KDNP.



Telex.hu pripomína, že vládnuca strana Fidesz s odvolaním sa na svoj vlaňajší dotazník k sankciám uvádza, že 97 percent občanov Maďarska je proti sankciám voči Rusku. Toto tvrdenie zverejnil Fidesz aj na bilbordoch inštalovaných po celej krajine. Dotazník so siedmimi otázkami však v Maďarsku s takmer desiatimi miliónmi obyvateľov vyplnilo iba necelých 1,4 milióna občanov.











