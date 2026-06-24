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Prieskum: Rovnako veľa Poliakov je za aj proti liberalizácii potratov
V prieskume 44,7 percenta respondentov uviedlo, že Sejm by sa ešte tento rok mal zaoberať návrhmi na uvoľnenie pravidiel pre interrupcie.
Autor TASR
Varšava 24. júna (TASR) - Takmer rovnaký podiel Poliakov podporuje aj odmieta návrat diskusie o liberalizácii potratovej legislatívy do parlamentu. Vyplýva to z prieskumu agentúry IBRiS pre denník Rzeczpospolita, zverejneného v stredu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
V prieskume 44,7 percenta respondentov uviedlo, že Sejm by sa ešte tento rok mal zaoberať návrhmi na uvoľnenie pravidiel pre interrupcie. Proti bolo 44,4 percenta opýtaných a takmer 11 percent sa nevedelo rozhodnúť.
Výsledky prieskumu zároveň poukazujú na výrazné politické rozdiely. Medzi voličmi strán vládnej koalície podporuje návrat tejto témy do parlamentu 76 percent respondentov. Naopak, medzi voličmi opozičných strán vrátane strany Razem sa proti tomu vyslovilo 80 percent opýtaných.
Podľa denníka by bol odpor medzi opozičnými voličmi ešte vyšší, ak by medzi nich neboli zarátaní voliči ľavicovej strany Razem, ktorá bola v minulosti súčasťou vládnej koalície.
Prieskum sa uskutočnil 12. a 13. júna na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
V prieskume 44,7 percenta respondentov uviedlo, že Sejm by sa ešte tento rok mal zaoberať návrhmi na uvoľnenie pravidiel pre interrupcie. Proti bolo 44,4 percenta opýtaných a takmer 11 percent sa nevedelo rozhodnúť.
Výsledky prieskumu zároveň poukazujú na výrazné politické rozdiely. Medzi voličmi strán vládnej koalície podporuje návrat tejto témy do parlamentu 76 percent respondentov. Naopak, medzi voličmi opozičných strán vrátane strany Razem sa proti tomu vyslovilo 80 percent opýtaných.
Podľa denníka by bol odpor medzi opozičnými voličmi ešte vyšší, ak by medzi nich neboli zarátaní voliči ľavicovej strany Razem, ktorá bola v minulosti súčasťou vládnej koalície.
Prieskum sa uskutočnil 12. a 13. júna na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.