Prieskum: Rozmiestnenie amerických rakiet v Nemecku vyvoláva obavy

Berlín 9. augusta (TASR) - Každý druhý Nemec sa obáva eskalácie konfliktu s Ruskom v prípade, že Spojené štáty rozmiestnia v Nemecku rakety dlhého doletu, vyplýva z výsledkov nedávneho prieskumu. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.



Na okraj júlového summitu NATO vo Washingtone bo oznámený presun vojenského vybavenia do Nemecka, ktorý by sa mal začať od roku 2026. Ide konkrétne o americké strely typu Tomahawk s dosahom až hlboko na územie Ruska, ako aj protilietadlové rakety SM-6 a novo vyvinuté nadzvukové zbrane.



Podľa prieskumu sa až 50 percent respondentov domnieva, že americký raketový projekt by mohol viesť k zhoršeniu situácie, kým 38 percent respondentov tomu neverí a 12 percent je nerozhodných.



Viaceré strany vrátane stredoľavicových sociálnych demokratov (SPD) kancelára Olafa Scholza plán kritizovali a vyzvali parlament na jeho prerokovanie. Scholz argumentoval, že zbrane majú slúžiť ako odstrašujúci prostriedok, ktorý má zabrániť vojne.



V prieskume vyjadrilo 47 percent opýtaných presvedčenie, že presun zbraní bude mať odstrašujúci účinok na Rusko, zatiaľ čo 45 percent to tak nevidí. Dvadsaťšesť percent respondentov vo východnom Nemecku zároveň plány na rozmiestnenie podporuje, no až 60 percent je proti. V západnom Nemecku je väčšina opýtaných (50 percent) za a proti sa vyjadrilo 36 percent.



Približne 5003 osôb sa zúčastnilo na prieskume inštitútu Civey, ktorý objednala mediálna skupina Funke Media Group a ktorý prebiehal v období 5. až 7. augusta. Zapojiť sa mohli len osoby staršie než 18 rokov a štatistická chyba sa v tomto prípade pohybuje na hodnote 2,5 percentuálneho bodu.