Prieskum: S členstvom ČR v NATO súhlasí 70 percent obyvateľov Česka

Praha 12. marca (TASR) - Severoatlantickej aliancii dôveruje viac než polovica Čechov a s členstvom ČR v NATO ich súhlasí 70 percent. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu analytického ústavu STEM, informuje spravodajkyňa TASR.



"Za čas, čo je Česko členom Severoatlantickej aliancie, sa dôvera Čechov v NATO nikdy nedostala pod 50 percent. Aktuálne má dôveru v NATO 53 percent českých občanov, čo je pre porovnanie významne viac než napríklad pri dôvere v EÚ," uviedol STEM. Európskej únii podľa dát ústavu dôveruje len 37 percent Čechov.



Od vstupu ČR do Aliancie je v krajine viditeľná trvalá väčšinová podpora jej členstva v NATO. V roku 2001 presiahla hranicu 70 percent a v nasledujúcich rokoch sa okolo tejto hodnoty stabilne držala. V roku 2009 v ČR posilnili proeurópske postoje a nepriamo aj vzťah k NATO, preto sa podpora členstva v Aliancii zvýšila. STEM to vysvetľuje vplyvom prvého českého predsedníctva v Rade EÚ.



Česi najviac (78 percent) podporovali členstvo ich krajiny v NATO po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Aktuálne členstvo podporuje 70 percent respondentov, čo je na úrovni postojov pred začiatkom konfliktu na Ukrajine.



V súvislosti s postojmi českej verejnosti k NATO STEM sleduje aj to, či ľudia dôverujú nielen NATO ako inštitúcii, ale aj či veria v jeho schopnosť zaistiť vonkajšiu bezpečnosť Česka. "V súčasnej dobe NATO v tomto ohľade dôveruje 61 percent občanov," dodali výskumníci.



Výskum neziskového ústavu STEM sa uskutočnil od 18. do 27. januára 2024 a zapojilo sa doň 1057 respondentov starších než 18 rokov.