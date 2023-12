Prieskum: S politickou situáciou je spokojných desať percent Čechov

Praha 14. decembra (TASR) - So súčasnou politickou situáciou v Česku je spokojných len desať percent občanov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR. Vláde podľa výsledkov z neho dôveruje 17 percent ľudí, prezidentovi viac než polovica, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Hodnotenie politickej situácie sa podľa CVVM naďalej prepadlo v porovnaní s úrovňou, na ktorej sa väčšinou držalo v rokoch 2014 až 2020. Zatiaľ čo spokojnosť so súčasnou politickou situáciou vyjadrilo len desať percent opýtaných, nespokojnosť dalo najavo 69 percent respondentov, pričom 33 percent z nich uviedlo, že sú "veľmi nespokojní".



Nezhoršilo sa len celkové hodnotenie politickej situácie v ČR, pohoršila si aj vláda, prezident, Poslanecká snemovňa a Senát. Kabinetu Petra Fialu dôverovalo 17 percent Čechov, pričom len dve percentá z toho "rozhodne". Naopak 81 percent respondentov uviedlo, že vláde nedôveruje. Nízky výsledok mala aj Poslanecká snemovňa, ktorej podľa prieskumu verí 18 percent ľudí.



Najvyššiu dôveru získali už tradične starostovia (67 percent) a obecné zastupiteľstvá (62 percent). Dôveru väčšiny občanov dosiahol aj prezident Petr Pavel, ktorému verí 52 percent opýtaných.



Podrobnejšia analýza podľa výskumníkov ukázala, že pri všetkých skúmaných inštitúciách dôvera k nim významne súvisí so spokojnosťou s vlastným životom respondentov, s hodnotením ekonomickej situácie v ČR či s hodnotením životnej úrovne vlastnej domácnosti.



Do prieskumu CVVM, ktorý sa uskutočnil od 28. apríla do 4. decembra 2023, sa zapojilo 913 respondentov starších než 15 rokov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)