Prieskum: S politickou situáciou v ČR je spokojných len 12 % ľudí

Praha 13. októbra (TASR) - So súčasnou politickou situáciou v Česku je spokojných len 12 percent občanov. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky, ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR. Najviac ľudí dôveruje miestnym zastupiteľstvám a starostom, najmenej Poslaneckej snemovni a vláde, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zatiaľ čo spokojnosť s aktuálnou politickou situáciou v Česku vyjadrilo len 12 percent občanov, nespokojných bolo 61 percent opýtaných, pričom takmer 30 percent bolo "veľmi" nespokojných. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa situácia výrazne nezmenila. Podľa výskumníkov ide o zreteľne horší výsledok, ako býval v rokoch 2014 až 2020. V dlhodobom porovnaní je však aj aktuálna hodnota spokojnosti vyššia, ako bola v rokoch 2012 a 2013.



Väčšiu nespokojnosť vyjadrovali podľa prieskumu dôchodcovia, voliči hnutí ANO a SPD či strany KSČM a tí, ktorí nedôverujú ústavným inštitúciám. Práve dôvera v inštitúcie bola ďalšou časťou tohto prieskumu. Najlepšie skončili obecné zastupiteľstvá a starostovia - dôveruje im 66 percent opýtaných.



Najhorší výsledok dosiahla Poslanecká snemovňa, ktorej verí len 23 percent opýtaných. Vláde vyjadrilo dôveru 25 percent a až 72 percent jej naopak nedôveruje. Oveľa lepší výsledok dosiahol prezident: podľa prieskumu mu dôveruje 58 percent Čechov.



"Z podrobnejšej analýzy na základe straníckych preferencií vyplýva, že voliči vládnych strán výrazne viac dôverujú prezidentovi, vláde, Poslaneckej snemovni a Senátu," dodalo CVVM. Voliči hnutia ANO sa k týmto inštitúciám stavajú naopak výrazne kritickejšie.



Prieskum CVVM, ktoré je súčasťou Sociologického ústavu AV ČR, sa uskutočnil od 28. júla do 25. septembra 2023. Zapojilo sa doň 985 ľudí nad 15 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)