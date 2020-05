Prieskum: Putinovu politiku schvaľuje historicky najmenší počet Rusov

Moskva 6. mája (TASR) - Na 59 percent klesol počet Rusov, ktorí súhlasia so spôsobom, akým prezident Vladimir Putin vedie ich krajinu. Vyplýva to z aprílového prieskumu Analytického centra Jurija Levadu, známeho ako Centrum Levada, ktorého výsledky boli publikované v stredu.



Centrum zároveň so zverejnením svojich zistení informovalo, že ide o vôbec najnižšiu úroveň podpory pre Putinovu politiku, akú kedy v obdobných sondážach zaznamenalo.



Putin je podľa najnovšej sondáže tohto najväčšieho ruského nezávislého prieskumného inštitútu stále populárny medzi skupinami obyvateľstva, ktoré "majú obmedzenú schopnosť zmeniť svoj život k lepšiemu", akými sú napríklad starí ľudia či určitá skupina vidieckeho obyvateľstva.



S jeho politikou však súhlasí len 12 percent mladých ľudí vo veku 18-24 rokov.



Prieskum sa uskutočnil v apríli v čase, keď už Rusko malo viac prípadov osôb nakazených novým koronavírusom než susedná Čína, ktorá je pôvodcom tohto vírusu.



V dôsledku pandémie utrpelo aj ruské hospodárstvo závislé od ropy, ktorej obmedzený predaj tak ceny znížil na ich historické minimá, uvádza agentúra DPA s odvolaním sa na Centrum Levada. To tiež pripomína, že medzi Rusmi, ktorí nedostali "v čase narastajúcej hospodárskej krízy očakávanú pomoc", narastá nespokojnosť.



Putinov hovorca Dmitrij Peskov zistenia sondáže zavrhol s tým, že výsledky iných prieskumov priniesli opačné výsledky.



"Viackrát sme už povedali, že používajú iné metódy. Nie sme ochotní úplne veriť výsledkom týchto prieskumov," povedal agentúre Interfax.