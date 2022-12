Prieskum: Väčšina Nemcov je proti dodávkam tankov Leopard Ukrajine

Berlín 25. decembra (TASR) — Väčšina obyvateľov Nemecka je proti tomu, aby Berlín dodal Ukrajine tanky Leopard 2, ktoré má nemecká armáda vo výzbroji od roku 1979. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov pre agentúru DPA, ktoré boli zverejnené v nedeľu.



S dodaním tankov nesúhlasí podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil na vzorke 2075 opýtaných, 45 percent opýtaných, opačný názor má 33 percent, 22 percent sa nevyjadrilo.



Nemecký kancelár Olaf Scholz opakovane odmietol žiadosti ukrajinskej vlády o poskytnutie týchto tankov s argumentom, že nijaké iné krajiny podporujúce Ukrajinu v boji proti invázii ruskej armády jej zbrane tohto druhu neposkytli. Tvrdí tiež, že ukrajinské tankové posádky by pred používaním Leoparda 2 potrebovali intenzívny výcvik.



Rozdelená je aj vládnuca trojkoalícia. Kým politici zo Scholzovej sociálnodemokratickej strany (SPD) sú vo všeobecnosti proti, z radov Zelených a liberálov (FDP) sa ozýva čoraz viac hlasov za dodanie tankov. Tento krok podporuje aj konzervatívny opozičný blok CDU/CSU.



Najväčšia podpora dodávky tankov je medzi voličmi Zelených (50 percent za, 25 percent proti). U ostatných dvoch koaličných stranách sú vo väčšine odporcovia – 41 ku 40 percentám v SPD, respektíve 42 k 33 percentám v FDP. Rovnako je to aj v CDU/CSU (43 percent proti, 38 percent za). Najväčší odpor je medzi voličmi krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) — 76 ku 13 percentám.