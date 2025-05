Prieskum: Skoro polovica obyvateľov by bola ochotná z Pásma Gazy

Tel Aviv 7. mája (TASR) - Takmer polovica obyvateľov Pásma Gazy by bola ochotná požiadať Izrael o pomoc pri presídlení do iných krajín, uviedol v utorok prieskum, ktorý tiež ukázal značnú podporu protestov proti militantnému hnutiu Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Prieskum palestínskeho výskumného centra (PCPSR) vychádzal z odpovedí ľudí naprieč celým Pásmom Gazy a na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Podľa výsledkov prieskum PCPSR, think-tanku so sídlom v meste Ramalláh založeného západnými prispievateľmi, uviedlo až 49 percent opýtaných, že by boli ochotní požiadať Izrael o pomoc pri emigrovaní prostredníctvom jeho letísk či prístavov. Naopak, 50 percent osôb túto možnosť odmietlo.



Izraelskí predstavitelia naznačili, že Tel Aviv pomôže Palestínčanom, ktorí chcú opustiť enklávu, no zároveň dosiahli iba malý úspech pri presviedčaní ďalších krajín o ich prijatí.



Napriek tomu, že 19-mesačná vojna premenila väčšinu Pásma Gazy na trosky a od marca je v platnosti aj blokáda humanitárnej pomoci, mnohí Palestínčania veria, že by odchod znamenal vzdať sa svojho domova v prospech Izraela.



Viacerí izraelskí ministri tiež verejne uviedli, že by chceli, aby sa celá populácia Pásma Gazy vysťahovala z enklávy, čo je v súlade aj s výrokmi amerického prezidenta Donalda Trumpa, pripomína Reuters. Šéf Bieleho domu vyjadril záujem o prevzatie kontroly nad oblasťou a vytvorenie pobrežného rezortu na tomto mieste.



Prieskum tiež ozrejmil, že 48 percent Palestínčanov v Gaze podporilo protesty namierené proti Hamasu, ktoré sa rozšírili vo viacerých lokalitách enklávy. Ide pri tom o oveľa vyššie číslo ako na Západnom brehu Jordánu, kde demonštrácie podporilo len 14 percent opýtaných. Päťdesiatštyri percent obyvateľov tiež verí, že protesty spustila nejaká iniciatíva zvonku, zatiaľ čo 20 percent tvrdí, že sú výsledok skutočných postojov tamojšej populácie.



Výskumné centrum upresnilo, že prieskum trvajúci od 1. do 4. mája sa vykonával na vzorke 1270 osôb. Štatistická chyba sa pohybovala na hodnote 3,5 percentuálnych bodov.