Prieskum: So zákazom spaľovacích motorov nesúhlasí 77 percent Čechov

Praha 26. apríla (TASR) - S návrhom legislatívy, ktorá od roku 2035 zakazuje predaj nových automobilov so spaľovacím motorom, nesúhlasí 77 percent Čechov.



Hlavnými dôvodmi sú obavy z nedostupnosti áut a nedostatočnej prípravy podmienok a infraštruktúry na takúto zmenu. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúr Nielsen a Ressolution Group. TASR správu prevzala z utorkového servisu Českého rozhlasu.



Informácie o pripravovanom návrhu legislatívy postrehlo 83 percent Čechov aktívnych na internete. Z mužov je to dokonca 90 percent, u žien 77 percent.



S návrhom legislatívy sú viac oboznámení ľudia starší ako 45 rokov (88 percent), ale stretla sa s ním aj väčšina mladších respondentov (zhruba 78 percent).



Opatrenie je súčasťou balíčka legislatívnych návrhov Európskej komisie s názvom "Fit for 55", ktoré majú viesť k zníženiu emisií skleníkových plynov.



Tí z opýtaných, ktorí o danom návrhu vedia, s jeho prijatím v prevažnej väčšine nesúhlasia. Za opatrenie bolo iba 17 percent opýtaných. Najväčšie percento zástancov prijatia tejto legislatívy je podľa daného prieskumu medzi respondentmi z najmladšej vekovej skupiny 18-34 rokov.



S rastúcim vekom percento tých, ktorí s prijatím súhlasia, klesá. Väčší podiel odporcov je medzi ľuďmi žijúcimi na dedine, kde je proti 84 percent z nich.



Práve obyvatelia menších obcí často patria k tým, ktorí sa bez auta nezaobídu a sú na tom horšie aj z pohľadu infraštruktúry, pripomenuli výskumníci. Prieskum sa uskutočnil metódou online zberu dát, zúčastnilo sa na ňom 500 ľudí.