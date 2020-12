Prieskum: Strana PiS by stratila vládnucu väčšinu

Varšava 1. decembra (TASR) - Poľská vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) by mala malú šancu na zostavenie samostatnej vlády, keby sa voľby konali práve teraz. Ukázal to prieskum agentúry United Surveys vykonaný pre dve poľské médiá, denník Dziennik Gazeta Prawna a komerčnú rozhlasovú stanicu RMF FM.



Podľa prieskumu by strana PiS získala 201 kresiel v dolnej komore parlamentu, 460-člennom Sejme - teda o 30 menej. Informácie priniesla v utorok aj tlačová agentúra PAP.



Hlavný konkurent vládnej strany, opozičná centristická Občianska koalícia (KO), by získal 134 kresiel. Konzervatívne hnutie zdola s názvom Poľsko 2050, vedené bývalou televíznou osobnosťou a katolíckym fejtonistom Szymonom Holowniom, by obsadilo 59 kresiel.



Ďalšími dvoma stranami, ktoré by sa pravdepodobne dostali do Sejmu, sú Ľavica so 45 kreslami a agrárna Poľská ľudová strana (PSL) s 20 kreslami.



"Niektorí očakávajú, že preferencie PiS sa znovu zvýšia. Strana vkladá nádeje do lepších pandemických výsledkov a do plánovanej distribúcie vakcíny proti ochoreniu COVID-19," napísal Dziennik Gazeta Prawna.



Pokiaľ ide o percentá, podpora pre PiS vzrástla oproti poslednému prieskumu o 2,7 percentuálneho bodu na 33,6 percenta. Podpora pre KO klesla o 2,3 percentuálneho bodu na 23 percent. Poľsko 2050 stratilo 2,9 percentuálneho bodu a dosiahlo podporu 11,8 percentuálneho bodu.