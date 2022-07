Prieskum: Švajčiari pre vojnu podporujú zbližovanie s NATO a EÚ

Ženeva 14. júla (TASR) - Obyvatelia Švajčiarska v dôsledku ruskej ofenzívy na Ukrajine čoraz viac schvaľujú nadviazanie užšej bezpečnostnej spolupráce so Severoatlantickou alianciou a Európskou úniou. Na 35 percent oproti 12 percentám v roku 2021 stúpol počet ľudí, ktorí si myslia, že členstvo v NATO by Švajčiarsku poskytlo lepšiu ochranu než zachovanie si neutrality.



Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý zverejnili tamojšia vojenská akadémia a centrum bezpečnostných štúdií, ktoré sú napojené na Švajčiarsky federálny technologický inštitút (ETH) v Zürichu.



Bezprecedentných 52 percent opýtaných v prieskume uviedlo, že podporujú priblíženie sa Švajčiarska k NATO, avšak za samotné členstvo je len 27 percent respondentov.



V tohtoročnej správe skúmajúcej názory Švajčiarov na zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku sa uvádza, že 89 percent naďalej podporuje princíp neutrality, avšak po prvý raz za viac ako 20 rokov táto podpora od januára klesla, a to o osem percent.



"Len 58 percent švajčiarskej populácie - oproti januárovým 69 percentám - je naďalej presvedčených, že neutralita Švajčiarsko chráni pred medzinárodnými konfliktmi," uviedla vláda vo vyhlásení v súvislosti s prieskumom. Väčšina opýtaných (58 percent) sa domnieva, že ozbrojené konflikty v Európe sa budú diať čoraz častejšie.



Zachovanie si armády podporuje 80 percent účastníkov prieskumu, zatiaľ čo plne vyzbrojenú armádu schvaľuje rekordných 74 percent osôb. Kým 30 percent si myslí, že krajina dáva na obranu príliš veľké finančné prostriedky, 19 percent je presvedčených, že je to málo.



AFP približuje, že uvedený prieskum inštitútu LINK sa síce konal ešte v januári, čiže pred vypuknutím ruskej invázie, avšak následne sa v termíne 30. mája až 17. júna uskutočnili dodatočné telefonické rozhovory s 1003 respondentmi, ktorí mohli vo svojich odpovediach reflektovať aj ozbrojený konflikt, ktorý Moskva spustila koncom februára.