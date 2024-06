Prieskum: Švajčiari sú proti tomu, aby krajina hostila Eurovíziu

Ženeva 30. júna (TASR) - Takmer polovica Švajčiarov vníma organizovanie piesňovej súťaže Eurovízia v roku 2025 negatívne. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejnil v sobotu tamojší denník Blick vychádzajúci v nemeckom jazyku. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Reprezentatívny prieskum verejnej mienky, na ktorom sa zúčastnilo bezmála 25.000 ľudí, ukázal, že 49 percent Švajčiarov je jednoznačne alebo skôr proti usporiadaniu tohto hudobného podujatia, zatiaľ čo 46 percent je jednoznačne alebo skôr za. Päť percent respondentov ešte nemá názor.



Švajčiarsko bude v roku 2025 dejiskom každoročnej veľkolepej šou vďaka 24-ročnému švajčiarskemu popovému spevákovi Nemovi, ktorý získal hlavnú cenu na tohtoročnej súťaži vo švédskom Malmö so skladbou "The Code" o rodovej nekonformnosti.



Táto jazykovo rôznorodá a povestne neutrálna alpská krajina dostane ďalšiu šou, v ktorej sa stretnú umelci z celého svetadielu a ešte vzdialenejších krajín. Švajčiarsko hostilo Eurovíziu v rokoch 1956 (prvý ročník, Lugano) a 1989 (Lausanne).



Lokalita budúcoročnej šou ešte nie je určená. Žiadosti predložili Zürich a Ženeva, zatiaľ čo hlavné mesto Bern a neďaleký Biel sa o usporiadanie uchádzajú spoločne.



Prieskum denníka Blick ďalej ukázal, že najväčší súhlas je medzi ľuďmi s vyšším vzdelaním a ľavicovými politickými názormi ako medzi ostatnými skupinami obyvateľstva.



Priaznivci pravicovej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP) sú so 74 percentami proti tomu, aby sa Eurovízia konala vo Švajčiarsku. Podľa denníka Blick to môže súvisieť aj s tým, že Nemo sa identifikuje ako nebinárna osoba.



Jeho triumf na Eurovízii, jednom z najväčších európskych podujatí svojho druhu, podnietil diskusiu o tom, či by sa vo Švajčiarsku malo dať zaregistrovať tretie pohlavie.