PRIESKUM: Svet je čoraz menej tolerantný voči migrantom

Záhreb 23. septembra (TASR) - Svet sa stáva čoraz menej tolerantným voči migrantom. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Gallupovho inštitútu, ktorého výsledky zverejnili v stredu. Zo 145 krajín, v ktorých sa prieskum uskutočnil, sa Slovensko umiestnilo na deviatom mieste od konca.



Prieskum sa uskutočnil v roku 2019 a zapojilo sa doň 140.000 ľudí. Tí odpovedali na otázky, z ktorých vychádza Index prijatia migrantov zostavený Gallupovým inštitútom: čo si myslíte o tom, že by migranti žili vo vašej krajine, že by sa stali vašimi susedmi a že by mali svadbu s vašim príbuzným. Krajiny inštitút zoradil podľa skóre, ktoré v priemere získali ich obyvatelia.



Najlepší výsledok dosiahla Kanada. V prvej desiatke sa umiestnili aj Island, Nový Zéland, Austrália, Sierra Leone a Spojené štáty. Medzi najtolerantnejšie krajiny v Európe patria Švédsko (8. miesto) a Írsko (10. miesto).



Poslednú priečku obsadilo Severné Macedónsko. Na chvoste zoznamu krajín skončili aj krajiny ako Maďarsko, Srbsko a Chorvátsko, ďalej Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Lotyšsko, Thajsko, Slovensko a Turecko.



Najväčší pokles tolerancie voči migrantom bol zaznamenaný v Peru, Ekvádore a Kolumbii po tom, čo tieto krajiny prijali mnoho utečencov z Venezuely, ktorá zažíva ekonomickú krízu.



Značný pokles zaznamenala aj Bosna a Hercegovina z dôvodu prílevu veľkého počtu migrantov z Blízkeho východu.



Gallupov inštitút zhodnotil, že od roku 2016 došlo vo svete k miernemu poklesu akceptácie migrantov, a to najmä v dôsledku zmien v latinskoamerických krajinách.