Prieskum: Sympatie Poliakov k Ukrajincom klesajú

Varšava 18. júna (TASR) - Sympatie Poliakov voči Ukrajincom klesajú, napísal v utorok denník Rzeczpospolita. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry PAP.



Noviny citovali zo štúdie tímu pod vedením Roberta Staniszewského z Varšavskej univerzity (UW) a Univerzity ekonomických a humanitných vied vo Varšave (AEH). Podľa nej "pozitívny postoj Poliakov k pomoci poskytovanej Ukrajincom a k nim samotným sa rozplýva".



"V tomto prieskume nás prekvapil výrazný pokles vo všetkých otázkach, s výnimkou školského vzdelávania ukrajinských detí, ktoré je trvalo vysoké," uviedol Staniszewski. "Možnosť chodiť do školy podporuje 82 percent opýtaných," dodal.



Väčšina respondentov však bola proti ukrajinským základným učebným osnovám. Polovica z nich tvrdí, že ukrajinské deti by sa mali riadiť poľskými učebnými osnovami, zatiaľ čo 40 percent bolo za novú verziu určenú oboma krajinami.



Prieskum ukázal, že hlavným dôvodom rastúcej negativity voči východným susedom je ich "náročný prístup".



Staniszewski pre Rzeczpospolitu povedal, že čoraz viac ľudí si všíma kultúrne rozdiely medzi oboma národmi. Respondenti podľa jeho slov po prvýkrát poukázali na "východnú mentalitu a sovietsku kultúru" Ukrajincov, ktorá sa prejavuje "v nedostatočnej starostlivosti o spoločné dobro".



Znížil sa aj počet ľudí presvedčených, že Poľsko by malo podporovať Ukrajinu, uviedol denník. "Určite" tomu verí len 31 percent opýtaných, zatiaľ čo v januári 2023 to bolo 62 percent. Nesúhlas s takouto pomocou vzrástol na 19 percent.



Väčšina účastníkov prieskumu (72 percent) uviedla, že Poľsko by sa malo starať o svoje vlastné záujmy, najmä o vývoz potravín, uviedla Rzeczpospolita.