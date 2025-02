Prieskum: Sympatie Poliakov voči Slovákom výrazne klesli

Varšava 13. februára (TASR) - Sympatie Poliakov voči Slovákom v poslednom roku výrazne klesli a Slovákov podľa najnovšieho prieskumu pozitívne vníma 48 percent Poliakov. V minulom roku to bolo o 12 percent viac a boli štvrtým najobľúbenejším národom Poliakov. Podiel Poliakov, ktorí vyjadrili nesympatiu voči Slovákom, vzrástol z 8 na 12 percent, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podľa prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS) sú napriek tomu Slováci pre Poliakov šiestym najobľúbenejším národom. V rebríčku sa Slováci umiestnili za Angličanmi (50 percent) a Čechmi (54 percent), no pred Francúzmi (42 percent) a Maďarmi (40 percent). Najvyššiu priazeň si získali Taliani (60 percent), Američania (58 percent) a Španieli (55 percent).



Podľa CBOS sa v poslednom období zhoršilo vnímanie viacerých susedných krajín. Okrem Slovákov zaznamenali pokles sympatií aj Ukrajinci (o 10 percentuálnych bodov), Litovčania (o 8) či Česi (o 7). Výskumníci poukazujú na to, že väčšinou nejde o nárast negatívnych pocitov, ale skôr o pokles priaznivého vnímania. Nesympatie voči Ukrajincom však vzrástli o 8 percentuálnych bodov, čo môže súvisieť s prebiehajúcou vojnou a aktuálnym napätím v poľsko-ukrajinských vzťahoch.



Na opačnom konci rebríčka sú Rusi so 72 percentami nesympatií, Bielorusi (48 percent) a Rómovia (43 percent).



CBOS upozornil, že už druhý rok po sebe sa zhoršuje vnímanie národov, ktoré si pôvodne po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne polepšili v očiach Poliakov, ako Ukrajinci, Američania, či Angličania. "Treba však zdôrazniť, že po ruskej invázii na Ukrajinu bolo pozitívne vnímanie týchto národov rekordne vysoké," uvádza sa v správe.



"Je pozoruhodné, že Maďari stratili pomerne výrazne na sympatiách. Táto zmena je v porovnaní s obdobím pred vypuknutím vojny veľmi výrazná. Ešte v januári 2022 patrili k trom najobľúbenejším národom Poliakov," uvádza CBOS.



CBOS prieskum uskutočnila v dňoch 9. až 19. januára na reprezentatívnej vzorke 972 respondentov.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)