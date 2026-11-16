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Čo pre Čechov znamená 17. november? Toto ukázal prieskum
Pre viac než tretinu ľudí (35 percent) je Deň boja za slobodu a demokraciu dôležitý, hoci ho neoslavuje, pre ďalších 13 percent je významný a aktívne si ho pripomína.
Autor TASR
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Praha 16. novembra (TASR) - Takmer polovica Čechov považuje 17. november za dôležitý štátny sviatok, pričom 25 percent ho označilo za osobne najvýznamnejší. Hoci časť spoločnosti je z porevolučného vývoja sklamaná, život v demokracii je aj napriek tomu dôležitý pre 79 percent Čechov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry STEM/MARK, ktoré zverejnila v pondelok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pre viac než tretinu ľudí (35 percent) je Deň boja za slobodu a demokraciu dôležitý, hoci ho neoslavuje, pre ďalších 13 percent je významný a aktívne si ho pripomína. Približne štvrtina (26 percent) ho vníma predovšetkým ako deň voľna a podobný podiel ho nijako špeciálne neprežíva. V porovnaní s ostatnými českými sviatkami si Česi podľa prieskumu pripomínajú tento deň viac.
„Štvrtina respondentov ho označila za svoj osobne najdôležitejší sviatok. Medzi ľuďmi do 29 rokov si ho za najdôležitejší vybrala viac než tretina. Mladí ľudia tiež častejšie tento sviatok aktívne oslavujú oproti ostatným vekovým skupinám,“ uviedla agentúra STEM/MARK. Druhou skupinou v poradí, ktorá ho označila za najdôležitejší sviatok, sú ľudia starší než 60 rokov.
Oslovení respondenti si s týmto dňom spájajú najmä slobodu, zmenu režimu či nové možnosti, ktoré priniesla, napríklad cestovanie, podnikanie či nákup zahraničného tovaru. Približne 12 percent ľudí vyjadrilo z ponovembrového vývoja sklamanie. Očakávania, ktoré mali, sa podľa nich nenaplnili tak, ako si predstavovali. Sklamanie najčastejšie vyjadrili ľudia starší než 60 rokov.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že po 37 rokoch od Nežnej revolúcie je pre väčšinu spoločnosti samotná demokracia zásadnou hodnotou. Život v demokratickej spoločnosti považuje za veľmi alebo skôr dôležitý 79 percent respondentov, pre desať percent je skôr alebo úplne nedôležitý a zvyšok na vec nemá názor.
Prieskum sa uskutočnil v októbri 2026 za účasti 512 osôb. Ako uviedla spomínaná agentúra, išlo o reprezentatívnu vzorku českej populácie staršej než 18 rokov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Pre viac než tretinu ľudí (35 percent) je Deň boja za slobodu a demokraciu dôležitý, hoci ho neoslavuje, pre ďalších 13 percent je významný a aktívne si ho pripomína. Približne štvrtina (26 percent) ho vníma predovšetkým ako deň voľna a podobný podiel ho nijako špeciálne neprežíva. V porovnaní s ostatnými českými sviatkami si Česi podľa prieskumu pripomínajú tento deň viac.
„Štvrtina respondentov ho označila za svoj osobne najdôležitejší sviatok. Medzi ľuďmi do 29 rokov si ho za najdôležitejší vybrala viac než tretina. Mladí ľudia tiež častejšie tento sviatok aktívne oslavujú oproti ostatným vekovým skupinám,“ uviedla agentúra STEM/MARK. Druhou skupinou v poradí, ktorá ho označila za najdôležitejší sviatok, sú ľudia starší než 60 rokov.
Oslovení respondenti si s týmto dňom spájajú najmä slobodu, zmenu režimu či nové možnosti, ktoré priniesla, napríklad cestovanie, podnikanie či nákup zahraničného tovaru. Približne 12 percent ľudí vyjadrilo z ponovembrového vývoja sklamanie. Očakávania, ktoré mali, sa podľa nich nenaplnili tak, ako si predstavovali. Sklamanie najčastejšie vyjadrili ľudia starší než 60 rokov.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že po 37 rokoch od Nežnej revolúcie je pre väčšinu spoločnosti samotná demokracia zásadnou hodnotou. Život v demokratickej spoločnosti považuje za veľmi alebo skôr dôležitý 79 percent respondentov, pre desať percent je skôr alebo úplne nedôležitý a zvyšok na vec nemá názor.
Prieskum sa uskutočnil v októbri 2026 za účasti 512 osôb. Ako uviedla spomínaná agentúra, išlo o reprezentatívnu vzorku českej populácie staršej než 18 rokov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)