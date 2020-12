Takmer polovica Nemcov je ochotná porušiť koronavírusové pravidlá

Berlín 8. decembra (TASR) – Takmer polovica Nemcov je ochotná porušiť opatrenia zavedené v rámci boja proti koronavírusu, a to napriek tomu, že prevažná väčšina obyvateľov krajiny platné obmedzenia schvaľuje. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky univerzity Bundeswehru (nemeckých ozbrojených síl) v Mníchove, píše agentúra DPA.



Hoci viac ako dve tretiny opýtaných vládne opatrenia podporujú, 42 percent respondentov priznalo, že za istých okolností by boli pripravení pravidlá týkajúce sa napríklad zatvorenie barov a reštaurácií či obmedzenia kontaktov nerešpektovať. Ochota ignorovať reštrikcie sa objavovala pritom najmä vtedy, ak ich ľudia považovali za prehnané alebo si boli istí, že by sa nemohlo nič stať, ak by ich nedodržiavali.



Prieskum zistil, že nadpriemerne vysoké množstvo ľudí je mylne presvedčené, že v porovnaní s ostatnými dokáže omnoho lepšie posúdiť situáciu, akou je napríklad aktuálna koronavírusová kríza a riziká s ňou spojené.



„Preto schvaľujú zákazy pre iných ľudí, oni sami ich však opomínajú," vysvetlil Philipp Rauschnabel z mníchovskej univerzity. „Okrem toho je pravdepodobné, že viac ľudí pravidlá nedodržiava, keď vidia, že ostatní to taktiež nerobia," dodal.



Nemecku hrozí podľa medializovaných správ po vianočných sviatkoch tvrdý lockdown – navrhujú to odborníci z akadémie vied Leopoldina. Sprísnené opatrenia presadzujú aj kancelárka Angela Merkelová a šéf rezortu zdravotníctva Jens Spahn.