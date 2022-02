PRIESKUM: Takmer polovica Ukrajincov je pripravena na boj

Miestnni obyvatelia držia atrapy zbraní počas vojenského výcviku neďaleko Kyjeva v nedeľu 30. januára 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 2. februára (TASR) - V prípade invázie Ruskej federácie na Ukrajinu je približne 43 percent Ukrajincov pripravených zapojiť sa do boja v rôznych formách, vyplýva z prieskumu Nadácie Iľku Kučeriva-Demokratické iniciatívy a Ukrajinského centra ekonomických a politických štúdií O. Razumkova. Informovala o tom v stredu agentúra Ukrinform.Analytička spomínanej nadácie Maria Zolkinová počas verejnej diskusiespresnila, že 10,5 percenta Ukrajincov by bolo pripravených vstúpiť do ozbrojených síl a ísť na front, deväť percent by sa pridalo k dobrovoľníckym silám a ďalších 23 percent by bolo pripravených poskytnúť všetku možnú nevojenskú pomoc (peniaze, prácu, darovať krv a pod.).dodala Zolkinová.Celoštátny prieskum sa konal od 17. do 22. decembra 2021 vo všetkých regiónoch Ukrajiny okrem Krymu a okupovaných území Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti. Na prieskume sa zúčastnilo 2018 respondentov vo veku 18 a viac rokov. Štatistická chyba nepresiahla 2,3 percenta.