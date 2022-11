Prieskum: Takmer tretina Poliakov plánuje požiadať o zvýšenie platu

Varšava 14. novembra (TASR) - Takmer tretina Poliakov plánuje v najbližšom období požiadať o zvýšenie platu. Vyplýva to z prieskumu agentúr UCE Research a SYNO Poland. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry PAP.



O zvýšenie platu podľa prieskumu neplánuje požiadať 43,6 percenta z opýtaných a 27 percent sa ešte nerozhodlo, či tak urobí. Spomedzi osôb rozhodnutých žiadať o zvýšenie platu chce 31,9 percenta získať o 10 až 15 percent viac, ako dostávajú v súčasnosti. Ďalších 24 percent by potešilo zvýšenie platu o 5 až 10 percent.



Takmer 22 percent opýtaných uviedlo, že si nepamätá, kedy im zvýšili mzdu, zatiaľ čo 20 percent malo plat zvýšený asi pred šiestimi mesiacmi.



"V dôsledku prudko rastúcej inflácie im zamestnávatelia, ktorí si chceli udržať zamestnancov, zvýšili platy. To by sa, samozrejme, mohlo týkať ľudí zamestnaných vo firmách, ktoré netrpeli pandémiou a infláciou, a dokonca si zlepšili svoje finančné výsledky," zdôraznil Pawel Kolodziej z UCE Research.



Prieskum sa uskutočnil 29. – 30. októbra tohto roku. pomocou metódy CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatívnej vzorke 1034 dospelých Poliakov.