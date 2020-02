Prieskum: Taliani sa vlani cítili šťastnejšie aj ekonomicky lepšie

Rím 20. februára (TASR) - Taliani boli vlani šťastnejší a z ekonomického hľadiska spokojnejší než v minulosti. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu talianskeho štatistického úradu Istat, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok. Informovala o tom agentúra DPA.



Počet Talianov, ktorí boli vo všeobecnosti spokojní so svojim životom, v roku 2019 dosiahol 43,2 percenta, čím sa podľa Istatu potvrdil "pozitívny trend, ktorý sa začal už v roku 2016". V rokoch 2013 až 2015 vyjadrovalo takúto spokojnosť asi 35 percent Talianov.



Talianska ekonomika v rámci Európskej únie pomerne zaostáva, avšak po tom, ako sa v roku 2014 dostala z dvojnásobnej recesie, je na tom už o čosi lepšie, píše DPA. Dodáva, že v Taliansku vlani prvýkrát od roku 2012 klesla nezamestnanosť pod desať percent, hoci v posledných mesiacoch opäť došlo k ekonomickému poklesu a vynorili sa opäť aj obavy z novej recesie.



Istat uvádza, že 74,1 percenta opýtaných Talianov pociťovalo v roku 2019 stabilnú či zlepšujúcu sa ekonomickú situáciu. V roku 2013 situáciu takto vnímalo len 41 percent Talianov.



Spokojnosť so životom bola medzi respondentmi výrazne vyššia u mladých ľudí, tiež u osôb s vyšším vzdelaním a ľudí žijúcich v niektorej z bohatších oblastí na severe Talianska.



Najvyššie percento ľudí spokojných so svojím životom, až 62,2 percenta, zaznamenal Istat v severotalianskom regióne Tridentsko-Horná Adiža. Najmenej spokojní, len 31,6 percenta, boli naopak respondenti žijúci v regióne Kampánia na juhu Talianska, do ktorého patrí aj Neapol.