Prieskum: Tretina Európanov v súčasnosti volí populistické strany

Amsterdam 21. septembra (TASR) - Takmer tretina Európanov v súčasnosti volí populistické, krajne pravicové alebo krajne ľavicové politické strany, pričom na celom kontinente stúpa široká podpora politiky vystupujúcej proti takzvanému "establišmentu". Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktoré zverejnil denník The Guardian.



Analýza viac ako 100 politológov v 31 európskych krajinách ukázala, že v minuloročných národných voľbách podporilo rekordných 32 percent voličov strany kritizujúce "establišment". Na začiatku 21. storočia to bolo 20 percent a 12 percent na začiatku 90. rokov 20. storočia.



Z prieskumu tiež vyplýva, že približne polovica voličov proti "establišmentu" podporuje krajne pravicové strany a práve tento podiel voličskej podpory rastie najrýchlejšie.



"Štandardné politické strany prichádzajú o hlasy; strany proti "establišmentu" ich získavajú. To je dôležité, pretože mnohé štúdie teraz ukazujú, že keď si populisti zabezpečia moc alebo vplyv, kvalita liberálnej demokracie klesá," skonštatoval vedúci analýzy a politológ z Amsterdamskej univerzity Matthijs Rooduijn.



Tento rok na zozname PopuList figuruje 234 strán proti "establišmentu" v rámci celej Európy, z toho 165 populistických strán (väčšina krajne ľavicových alebo krajne pravicových). Za krajnú ľavicu je označených 61 strán a 112 za krajnú pravicu (väčšinou ide o populistické strany). PopuList bol spustený pred piatimi rokmi v spolupráci s denníkom The Guardian.



Holandský autor široko akceptovanej definície populizmu Cas Mudde, ktorý pôsobí ako profesor na americkej University of Georgia, uviedol, že voličské jadro proti "establišmentu", najmä radikálnych pravicových strán, v skutočnosti príliš nenarástlo. "Rozrástla sa skupina voličov, ktoré ich (tieto strany) tolerujú," dodal Mudde.