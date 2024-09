Prieskum: Trump vedie v Arizone, Georgii a Severnej Karolíne

Washington 23. septembra (TASR) - Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump vedie v predvolebnom prieskume v kľúčových štátoch Arizona, Georgia a Severná Karolína. Šesť týždňov pred novembrovými prezidentskými voľbami predstihol kandidátku Kamalu Harrisovú, ukázal v pondelok prieskum denníka New York Times a súkromnej vysokej školy Siena College, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Predvolebný prieskum, ktorého výsledky potvrdzujú ďalšie prieskumy, ukazuje, že Trump by získal minulý týždeň 50 percent hlasov v Arizone v porovnaní 45 percentami demokratickej oponentky. V Georgii dostal bývalý prezident 49 percent hlasov, Harrisová 45 percent a v Severnej Karolíne viedol so 49 percentami proti 47 percentám viceprezidentky.



Prieskum sa uskutočnil v dňoch 17. až 21. septembra a podobne ako ďalšie prieskumy naznačuje tesný súboj.



O výsledku prezidentského súboja medzi Trumpom a Harrisovou 5. novembra pravdepodobne rozhodnú výsledky volieb v siedmich tzv. swing states, ktoré nie sú voličsky vyhranené (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severná Karolína, Pensylvánia a Wisconsin).



Donald Trump, americký prezident v rokoch 2017 až 2021, sa po prehre so súčasným prezidentom Joeom Bidenom v roku 2020 opäť uchádza o post hlavy štátu. Proti sedemdesiatosemročnému kandidátovi však úrady vzniesli obvinenia v súvislosti so snahou ovplyvniť výsledky volieb. Harrisová (59) sa stala nominantkou Demokratickej strany po tom, čo sa Biden vzdal kandidatúry.