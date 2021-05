Prieskum ukázal, že v českých voľbách by ANO skončilo na treťom mieste

Praha 26. mája (TASR) - Už druhý prieskum verejnej mienky pre Českú televíziu ukázal, že vo voľbách do Poslaneckej snemovne by vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša skončilo na treťom mieste za víťaznými Pirátmi so STAN a za koalíciou SPOLU.



Podľa agentúry Data Collect by Piráti a STAN získali 27 percent hlasov, SPOLU 20,7 percenta a ANO 19,4 percenta. Informácie priniesol v stredu portál iDNES.cz.



STAN (Starostovia a nezávislí) je české politické hnutie, SPOLU je trojkoalícia pozostávajúca zo strán ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Voľby do dolnej komory parlamentu majú prebehnúť 8. a 9. októbra.



Na štvrtom mieste by s 13 percentami skončilo hnutie SPD Tomia Okamuru a nasledujú komunisti z KSČM so 6,2 percenta hlasov.



Z Poslaneckej snemovne by vypadla Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD), ktorá by mala 3,6 percenta. Predbehla by ju aj Prísaha bývalého šéfa Útvaru pre odhaľovanie organizovaného zločinu (ÚOOZ) Roberta Šlachtu. Tá je však tiež pod päťpercentnou hranicou voliteľnosti s 3,8 percenta hlasov.



Zosadenie hnutia ANO z druhého miesta predpovedal už pred vyše dvoma týždňami aj volebný model spoločnosti Kantar, tiež pre Českú televíziu, s podobnými percentuálnymi výsledkami.



Český prezident Miloš Zeman upozornil, že po voľbách poverí zostavením vlády predsedu víťaznej strany. V tom prípade by ako prvý zrejme dostal príležitosť opäť Babiš, lebo z prieskumu tiež vyplynulo, že ak by strany kandidovali vo voľbách samostatne, práve Babišovo hnutie ANO by sa stalo víťazom.



Ak však Zeman zmení názor a poverí touto úlohou predsedu Pirátov Ivana Bartoša, ten bude mať podľa všetkého neporovnateľne väčší koaličný potenciál. Piráti so STAN a SPOLU už dopredu avizujú, že sa budú snažiť zostaviť spoločnú vládu, a doterajšie prieskumy ukazujú, že by mohli mať v snemovni pohodlnú väčšinu.



Prieskum Data Collect sa uskutočnil v dvoch vlnách v máji, odpovedalo 875 respondentov, dodal portál iDNES.cz.