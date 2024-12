Prieskum: Ukrajinci spomedzi lídrov najviac veria Leyenovej a Dudovi

Kyjev 10. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a poľský prezident Andrzej Duda sú pre Ukrajincov najdôveryhodnejšími zahraničnými lídrami. Vyplynulo to z prieskumu ukrajinskej neziskovej organizácie Centrum Nová Európa, v ktorom obom politikom vyjadrilo dôveru 65 percent respondentov. Prieskum vykonala ukrajinská organizácia v novembri a výsledky zverejnila v utorok, píše TASR.



V rebríčku dôveryhodnosti za von der Leyenovou a Dudom nasleduje kanadský premiér Justin Trudeau, potom francúzsky prezident Emmanuel Macron a prvú päťku uzatvára moldavská prezidentka Maia Sanduová.



Vysokú mieru dôvery Ukrajincov vo von der Leyenovú si Centrum Nová Európa vysvetľuje najmä jej podporou Ukrajiny na ceste do Európskej únie.



Dôvera v Dudu nie je podľa Centra Nová Európa prekvapivá, keďže poľskí predstavitelia sú vo všeobecnosti Ukrajincami vnímaní pozitívne. Organizácia však upozorňuje na značný pokles v prejavenej dôvere poľskému prezidentovi v porovnaní s výsledkami z predošlých rokov. Odôvodňuje to blokovaním hranice s Ukrajinou či negatívnymi vyjadreniami niektorých ďalších poľských politikov.



Prvú trojicu v ankete uzatvára kanadský premiér Justin Trudeau s takmer 60 percentami hlasov. Organizátori prieskumu tento výsledok považujú za prekvapivý a poznamenávajú, že Kanada nepatrí medzi najväčších darcov Ukrajiny.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron je podľa výsledkov jediný západný líder, ktorému Ukrajinci v porovnaní s predošlými rokmi dôverujú viac. Agentúra jeho postup odôvodňuje jeho pozitívnym názorom na vojenskú pomoc Ukrajine.



Prvú päticu najdôveryhodnejších svetových lídrov uzatvára prozápadná moldavská prezidentka Maia Sanduová.



Centrum Nová Európa si všíma, že medzi Ukrajincami "mierne narástla aj podpora predstaviteľom nepriateľských štátov". Zatiaľ čo ruský prezident Vlamidir Putin má takmer nulovú podporu, bieloruský prezident Alexander Lukašenko dosiahol v ankete skoro tri percentá. Podľa ukrajinskej mimovládnej organizácie to môže byť tým, že hoci ruské vojská v roku 2022 vpadli na Ukrajinu aj z územia Bieloruska, samotná bieloruská armáda sa k nim napriek obavám Ukrajincov doteraz nepridala. Okrem toho "Lukašenko mierne zmenil svoju rétoriku na menej nepriateľskú", všíma si Centrum Nová Európa.



Konštatuje, že dôvera vo svetových lídrov na Ukrajine vo všeobecnosti klesá, o čom svedčí aj prepad amerického prezidenta Joea Bidena z vlaňajších 82 percent na tohtoročných 55 percent, ale aj pád nemeckého kancelára Olafa Scholza zo 61 percent na necelých 25 percent.



Polepšil si však novozvolený americký prezident Donald Trump. Centrum Nová Európa poznamenáva, že kým vo Francúzsku mu dôveruje 16 percent ľudí, v Británii 30 percent a v Maďarsku 37 percent, na Ukrajine je to až takmer 47 percent. Pritom keď sa vlani pýtali Ukrajincov, či dôverujú viac Bidenovi alebo Trumpovi, až 78 percent sa vyjadrilo v prospech úradujúceho prezidenta a iba desať percent uprednostnilo jeho predchodcu.



Centrum predpokladá, že tento posun je dôsledkom očakávaní Ukrajincov, že nová americká administratíva zaujme jasnejší a rozhodnejší postoj voči Ukrajine. "Nemožno vylúčiť, že niektorí respondenti majú aj určité nádeje na obnovu mieru na Ukrajine, ako to Trump zdôrazňoval počas predvolebnej kampane," dodáva Centrum Nová Európa.