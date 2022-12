Prieskum: Ukrajinskí utečenci sa cítia byť v Nemecku vítaní

Berlín 15. decembra (TASR) - Väčšina z jedného milióna Ukrajincov, ktorí po ruskej invázii utiekli do Nemecka, sa tam cíti byť vítaná. Približne 37 percent z nich by sa pritom chcelo v Nemecko usadiť natrvalo alebo tam stráviť aspoň niekoľko rokov. Vyplýva to z prieskumu, ktorého vypracovanie podporila aj nemecká vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Prieskumu sa zúčastnilo 11.225 ukrajinských utečencov a vypracovalo ho niekoľko agentúr vrátane nemeckého Federálneho úradu pre migráciou a utečencov.



Prieskum pritom preukázal, že 34 percent opýtaných plánuje zostať v Nemecku do konca vojny a 27 percent sa ešte nerozhodlo. Približne dve percentá opýtaných plánujú Nemecko opustiť do jedného roka.



Nemecko prijalo po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, ktorý vyvolal najväčší pohyb obyvateľstva od konca druhej svetovej vojny, väčší počet ukrajinských utečencov než akákoľvek iná európska krajina s výnimkou Poľska.



Veľkú väčšinu týchto utečencov - asi 80 percent - tvorili ženy, vyplýva z prieskumu. Väčšina z nich mala pritom lepšie vzdelanie než priemerní Ukrajinci a až 72 percent ich má vysokoškolský titul.



Z prieskumu tiež vyplýva, že len štyri percentá ukrajinských utečencov ovládali pri príchode dobre nemčinu, no polovica z nich navštevuje hodiny nemeckého jazyka. Približne tri štvrtiny ukrajinských utečencov v Nemecku žijú v súkromnom ubytovaní a len deväť percent ich využilo verejné ubytovanie poskytované pre utečencov.



Väčšina respondentov ohodnotila svoje zdravie ako dobré. Avšak títo utečenci sú so svojím životom oveľa menej spokojní ako Nemci. Horšie ako iné deti v Nemecku sa majú aj deti ukrajinských utečencov.



Približne 17 percent ukrajinských utečencov bolo v čase prieskumu zamestnaných a 71 percent z nich pracovalo na pozíciách, ktoré si vyžadovali vysokoškolský titul alebo školenie.



Respondenti tiež uviedli, že v Nemecku potrebujú väčšiu podporu vo výučbe Nemčiny, pri hľadaní práce a bývania a zaobstaraní lekárskej starostlivosti.