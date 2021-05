Prieskum: USA sú vnímané ako väčšia hrozba pre demokraciu než Rusko

Londýn 7. mája (TASR) - Účastníci prieskumu Nadácie aliancie demokracií (AoD) považujú USA za väčšiu hrozbu pre demokraciu než Rusko alebo Čínu. Písal o tom na svojej webovej stránke denník The Guardian.



AoD prostredníctvom organizácie Latana uskutočnila prieskum s účasťou 50.000 osôb z 53 krajín.



Celkovo 44 percent účastníkov prieskumu vyjadrilo znepokojenie, že USA v ich krajinách ohrozujú demokraciu. Čínskeho vplyvu sa obáva 38 percent respondentov a ruského 28 percent.



Vnímanie USA ako hrozby demokracie sa vo svete od minulého roka výrazne posilnilo, píše The Guardian. Nárast je obzvlášť výrazný v Nemecku a Číne.



Prieskum sa uskutočnil v období medzi februárom a aprílom tohto roka, preto naň môže mať vplyv zahraničná politika bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, píše The Guardian. Vnímanie USA sa na základe celkových výsledkov v porovnaní s minulým rokom začína zlepšovať.



Až 81 percent účastníkov prieskumu uviedlo, že pre ich krajiny je dôležité mať demokraciu. Svoju krajinu za demokratickú považuje 53 percent účastníkov. Za najväčšiu hrozbu pre demokraciu ľudia považujú hospodársku nerovnosť, ktorú uviedlo 64 percent účastníkov.



Nadácia aliancie demokracií je nezisková organizácia, ktorú v roku 2017 založil Anders Fogh Rasmussen. Ten bol v rokoch 2009-14 generálnym tajomníkom NATO. Nadácia sa venuje podpore demokracie a voľného trhu vo svete.