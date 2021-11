Prieskum: V 2. kole volieb vo Francúzsku sa stretnú Macron a Zemmour

Paríž 8. novembra (TASR) - Potenciálnym vyzývateľom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v druhom kole prezidentských volieb by mohol byť kontroverzný novinár, spisovateľ a pravicový ultranacionalista Éric Zemmour. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu Ifop-Fiducial pre spravodajský portál LCI a denník Le Figaro, ktorého výsledky boli zverejnené v nedeľu.



Predsedníčka krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová bola z rozhodujúceho druhého kola boja o Elyzejský palác podľa tohto prieskumu vyradená.



Le Figaro pritom pripomenul, že Zemmour svoju kandidatúru ešte ani oficiálne neoznámil.



S oznámením svojej kandidatúry otáľa aj úradujúci prezident Emmanuel Macron, ktorého by podľa najnovšieho prieskumu volilo 25 percent opýtaných.



Podľa najnovšieho prieskumu by Zemmour v prvom kole volieb získal 17 percent hlasov, zatiaľ čo Le Penovú by volilo 16 percent opýtaných.



Medzi možnými kandidátmi v prieskume figuroval ako kandidát aj bývalý minister práce Xavier Bertrand zo strany Republikáni (LR), ktorý mal podporu 13 percent opýtaných. Bertrand následne v rozhovore pre televíziu BFM uviedol, že je pripravený "pustiť sa do boja" o prezidentskú funkciu.



V pravicovom tábore sa hovorí aj o kandidadúre exministra Michela Barniera a v hre je aj prezidentka regiónu Ile-de-France (metropolitnej oblasti Paríža) Valérie Pécresseová.



Pokiaľ ide o ľavicových kandidátov, ani jednému z nich sa v doterajších prieskumoch nepodarilo prekročiť hranicu desiatich percent: Jean-Luc Mélenchon má 8,5 percenta, environmentalista Yannick Jadot získal sedem percent a primátorku Paríža Anne Hidalgovú by podporilo päť percent opýtaných. Bývalý minister hospodárstva (v rokoch 2012-2014) Arnaud Montebourg má v prieskumoch 2,5-percentnú podporu. Rovnako sú na tom aj predseda a zakladateľ strany Vstaň, Francúzsko! (DLF) Nicolas Dupont-Aignan či komunista Fabien Roussel.



Budúcoročné prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v apríli, pričom 10. apríla sa bude konať prvé a 24. apríla prípadné druhé kolo hlasovania.



Parlamentné voľby sa vo Francúzsku budú konať 12. a 19. júna. Ako konštatuje AFP, francúzski voliči v minulosti v parlamentných voľbách tradične vyjadrili podporu strane zvoleného prezidenta, avšak nastali i prípady, keď prezident musel spolupracovať s vládou z inej strany politického spektra, než k akej patril on sám.